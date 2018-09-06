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Україна виплатила $444 млн - купон за єврооблігаціями-2015
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 вер, 2018 17:53
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України виплатило $444 млн по шостому купону за облігаціями зовнішньої державної позики (єврооблігацій), повідомили агентству в прес-службі відомства.
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