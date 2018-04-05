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Ольга Манелюк: Бузкойн та інші.
Навколо криптовалютного...

Ольга Манелюк: Бузкойн та інші. Навколо криптовалютного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 18:44

Ольга Манелюк: Бузкойн та інші. Навколо криптовалютного...

Пропонуємо до обговорення:
Останніми роками криптовалюти стають своєрідним бізнес-трендом.

Дивися повний текст Ольга Манелюк: Бузкойн та інші. Навколо криптовалютного хайпу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 18:44

Жаль автор информирует читателя только о двух крайностях: всеми уважаемом дедушке биткоине и абсурдных проектах, существующих только на словах. Почему не рассказать о первой украинской криптовалюте KARBO, мгновенно вошедшей в ТОР-10 анонимных криптовалют? К слову, она сейчас одна из самых недооценённых криптовалют в мире и эксперты прогнозируют ей очень большое будущее.
priceidea
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