Останніми роками криптовалюти стають своєрідним бізнес-трендом.
Дивися повний текст Ольга Манелюк: Бузкойн та інші. Навколо криптовалютного хайпу.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 18:44
Ольга Манелюк: Бузкойн та інші. Навколо криптовалютного...
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Дивися повний текст Ольга Манелюк: Бузкойн та інші. Навколо криптовалютного хайпу.
Додано: Сер 05 вер, 2018 18:44
Жаль автор информирует читателя только о двух крайностях: всеми уважаемом дедушке биткоине и абсурдных проектах, существующих только на словах. Почему не рассказать о первой украинской криптовалюте KARBO, мгновенно вошедшей в ТОР-10 анонимных криптовалют? К слову, она сейчас одна из самых недооценённых криптовалют в мире и эксперты прогнозируют ей очень большое будущее.
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