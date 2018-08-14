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Комітет ВР підтримав
президентські ініціативи зміни...

Комітет ВР підтримав президентські ініціативи зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 18:47

Комітет ВР підтримав президентські ініціативи зміни...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект № 9037, що передбачає закріплення в Конституції зовнішньополітичного курсу України на вступ до НАТО і ЄС.

Дивися повний текст Комітет ВР підтримав президентські ініціативи зміни Конституції.
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 18:48

Где Юлькины вассалы ?
sergnemo68
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