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Ціни на оренду в Києві
зросли: де найдешевше і...

Ціни на оренду в Києві зросли: де найдешевше і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 18:55

Ціни на оренду в Києві зросли: де найдешевше і...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом серпня відбулося зростання на ринку довгострокової оренди житла в Києві.

Дивися повний текст Ціни на оренду в Києві зросли: де найдешевше і найдорожче житло.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 18:55

Гройсман - только слова. Он сказочник Украины. Никто это не будет контролировать. Все будут строить как раньше.
Расходимся))
priem_metalla86
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