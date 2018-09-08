Протягом серпня відбулося зростання на ринку довгострокової оренди житла в Києві.
Дивися повний текст Ціни на оренду в Києві зросли: де найдешевше і найдорожче житло.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 18:55
Ціни на оренду в Києві зросли: де найдешевше і...
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Дивися повний текст Ціни на оренду в Києві зросли: де найдешевше і найдорожче житло.
Додано: Сер 05 вер, 2018 18:55
Гройсман - только слова. Он сказочник Украины. Никто это не будет контролировать. Все будут строить как раньше.
Расходимся))
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