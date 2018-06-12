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Польща зволікає з обробкою
документів з працевлаштування...

Польща зволікає з обробкою документів з працевлаштування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 19:05

Польща зволікає з обробкою документів з працевлаштування...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, Кабмін почав боротьбу з тіньовою зайнятістю.

Дивися повний текст Польща зволікає з обробкою документів з працевлаштування українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 19:05

Создавайте рабочие места в Украине!
Что за позор?
Фу, мне украинцу, стыдно читать
priem_metalla86
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