Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що впав у вівторок щодо долара на 11,47 коп., на торгах середи зміцнився на 8,14 коп., опинившись на рівні 28,4116 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар впав.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 20:43
Міжбанк: долар впав
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Дивися повний текст Міжбанк: долар впав.
Додано: Сер 05 вер, 2018 20:55
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,4116 UAH/USD.
Сумеешь разницу определить без калькулятора, умник?
US
Додано: Чет 06 вер, 2018 05:29
Додано: Чет 06 вер, 2018 06:27
1. У тебя тоже нет временных рамок, умник.
2. Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 11,47 коп., на торгах среды укрепился на 8,14 коп., оказавшись на уровне 28,4116 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 8,57 коп., составил 28,4178 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,41/28,45 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.03, выйдя в реальную сферу, доллар вырос в цене до 28,45/28,48 стараниями покупок нерезидентов, однако, через 10 минут, появившиеся офера понизили цену СКВ на межбанке к цифре 28,37/28,42 UAH/USD.
Новая попытка роста, подняв цену СКВ до 28,43/28,46 UAH/USD, вернула рынок в привычное русло около 10.16 Киева.
Ставшие более активными продавцы доллара дли старт нисходящему тренду «американца», который начался около 10.36 с цифры 28,41/28,44 UAH/USD, которую доллар не покидал до 11.21. В этот час на межбанке появились системные игроки с объемными продажами экспортной выручки, уронив доллар к 28,39/28,42, а спустя 20 минут СКВ уже просела до 28,37/28,40 UAH/USD.
С этого момента и до самого закрытия торгов котировки безналичного доллара не покидали уровень 28,37-38/28,40 UAH/USD.
Упомянутые цены оставались действующими до самого закрытия торгов на межбанке .
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,4116 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,4116 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 05 сентября гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,75/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 05 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на межбанке 05-го из-за выходного дня в США (03-го Америка отмечала День труда) появился двойной объем экспортной выручки из-за рубежа, отложенный с понедельника.
Во-вторых, «фундамент» коррекции курса безналичного доллара был заложен на вторничной сессии, продемонстрировавшей статистикой состоявшегося валютного аукциона изрядную спекулятивную составляющую более ранних «зеленых» ралли.
В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, 05-го покупки СКВ нерезидентами не отличались особой агрессивность.
В-четвертых, вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» поддержала коррекция цен наличного доллара.
Интересно отметить, что смена тренда рынка безналичного доллара на «бычий» на межбанке в среду сопровождалось некоторым расширением рынка гривневого ресурса. Последнее подтверждалось ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 49 007,6 млн. грн. к отметке 50 934,6 млн. грн. Думаю, прирост обеспечило проведенное 04-го НБУ рефинансирование, а также погашение гривневых ОВГЗ Минфином.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 сентября повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в среду рынок стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.
Во-вторых, к среде удвоился приток экспортной выручки из-за рубежа, на которую нашлись покупатели-«варяги».
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US
Додано: Чет 06 вер, 2018 08:41
Додано: Чет 06 вер, 2018 09:11
Лучше с времен Киевской Руси, когда гривня была золотая или серебряная.
US
PS
Февраль 2015? Извольте: "Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг на 440,0 коп., на торгах пятницы, 27 февраля повысился на 320,00 коп. до уровня 27,80 UAH/USD."
Додано: Чет 06 вер, 2018 12:32
Re: Міжбанк: долар впав
есть где-то информация о количестве дневных сделок, а не просто объем торгов?
Додано: Чет 06 вер, 2018 13:11
Увы. Таких сведений нет. Собственно, с августа НБУ ограничил информацию о подробностях межбанковской валютной сессии. Мотивируя это "архаичностью" прежних сводок, где, к слову, было указано количество сделок. И точные цифры объема.
US
Додано: Чет 06 вер, 2018 13:51
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