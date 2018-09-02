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В ЄЦБ розповіли, звідки чекати
наступної кризи в Європі

В ЄЦБ розповіли, звідки чекати наступної кризи в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 21:01

В ЄЦБ розповіли, звідки чекати наступної кризи в Європі

Пропонуємо до обговорення:
Наступна криза в Європі може початися на ринку нерухомості.

Дивися повний текст В ЄЦБ розповіли, звідки чекати наступної кризи в Європі.
R2
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Из Америки. Гляньте на гос.. долг, торговый баланс и пузыри.
val1963766
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Дятлы, из Испании, там и недвиги дофига...
edvardd
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Недвига будет десятой. Первым будет падение экспорта.
myshapiton
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