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В ЄЦБ розповіли, звідки чекати наступної кризи в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 вер, 2018 21:01
Пропонуємо до обговорення:
Наступна криза в Європі може початися на ринку нерухомості.
Дивися повний текст В ЄЦБ розповіли, звідки чекати наступної кризи в Європі
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Додано: Сер 05 вер, 2018 21:01
Из Америки. Гляньте на гос.. долг, торговый баланс и пузыри.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 17:47
Дятлы, из Испании, там и недвиги дофига...
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 19:02
Недвига будет десятой. Первым будет падение экспорта.
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