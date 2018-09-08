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Українські деталі вже ставлять
у кожен новий німецький...

Українські деталі вже ставлять у кожен новий німецький...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 21:10

Українські деталі вже ставлять у кожен новий німецький...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Дивися повний текст Українські деталі вже ставлять у кожен новий німецький автомобіль - посол.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 21:42

Та если б сырьевой! Завезли свое оборудование, как давальчкское сырье ввозятся провода и комплектующие, наши дешевые умелые ручки их собирают, и потом это все экспортируется обратно в ЕС. Там нет ровным счетом ничего украинского, кроме пота наших рабо(в)чих. Сказать им спасибо за рабочие места - так у нас у самих людей нет работать. Государству нужны прибыльные предприятия, а эти, естественно, платят за сборку ровно столько, сколько есть на это затрат, и не более чем, сводя деятельность в нуль.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 22:13

Больше зрады, пожалуйста.

Вам еще отрабатывать недавние писки "ааа, развалили всю промышленность, оставили только сельское хозяйство, ааа, зрада-зрада".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 11:02

sensei
"Нуль" у тебя в голове, если на фин форуме всерьез пишешь такую чушь.
Zoy
 
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