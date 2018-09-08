Українські деталі вже ставлять у кожен новий німецький...

Додано: Сер 05 вер, 2018 22:13

Больше зрады, пожалуйста.



Вам еще отрабатывать недавние писки "ааа, развалили всю промышленность, оставили только сельское хозяйство, ааа, зрада-зрада".

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...