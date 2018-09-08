Про це в інтерв'ю сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.
Дивися повний текст Українські деталі вже ставлять у кожен новий німецький автомобіль - посол.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 вер, 2018 21:10
Українські деталі вже ставлять у кожен новий німецький...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські деталі вже ставлять у кожен новий німецький автомобіль - посол.
Додано: Сер 05 вер, 2018 21:42
Та если б сырьевой! Завезли свое оборудование, как давальчкское сырье ввозятся провода и комплектующие, наши дешевые умелые ручки их собирают, и потом это все экспортируется обратно в ЕС. Там нет ровным счетом ничего украинского, кроме пота наших рабо(в)чих. Сказать им спасибо за рабочие места - так у нас у самих людей нет работать. Государству нужны прибыльные предприятия, а эти, естественно, платят за сборку ровно столько, сколько есть на это затрат, и не более чем, сводя деятельность в нуль.
Додано: Сер 05 вер, 2018 22:13
Больше зрады, пожалуйста.
Вам еще отрабатывать недавние писки "ааа, развалили всю промышленность, оставили только сельское хозяйство, ааа, зрада-зрада".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 06 вер, 2018 11:02
sensei
"Нуль" у тебя в голове, если на фин форуме всерьез пишешь такую чушь.
|