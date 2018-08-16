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МЕРТ запропонував спростити
закупівлю військової...

МЕРТ запропонував спростити закупівлю військової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 21:51

МЕРТ запропонував спростити закупівлю військової...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономрозвитку запропонувало лібералізувати закупівлі продукції оборонного призначення за кордоном, передає УНН з посиланням на МЕРТ.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 21:51

А вы в курсе, что всем поставщикам оборонпрома нужно проходить квалификацию? Платную процедуру? Получается, что своим ставятся ограничения, а каким-нибудь китайцам - уже нет?
sensei
 
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