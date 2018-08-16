Мінекономрозвитку запропонувало лібералізувати закупівлі продукції оборонного призначення за кордоном, передає УНН з посиланням на МЕРТ.
Дивися повний текст МЕРТ запропонував спростити закупівлю військової продукції за кордоном.
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Додано: Сер 05 вер, 2018 21:51
МЕРТ запропонував спростити закупівлю військової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МЕРТ запропонував спростити закупівлю військової продукції за кордоном.
Додано: Сер 05 вер, 2018 21:51
А вы в курсе, что всем поставщикам оборонпрома нужно проходить квалификацию? Платную процедуру? Получается, что своим ставятся ограничения, а каким-нибудь китайцам - уже нет?
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