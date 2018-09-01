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Казахстанський тенге продовжує дешевшати до долара на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 вер, 2018 21:53
Пропонуємо до обговорення:
Тенге в ході торгів на Казахстанській фондовій біржі (KASE) у середу подешевшав до долара США шостий торговий день поспіль, курс впритул наблизився до межі 370 тенге/$1.
Дивися повний текст Казахстанський тенге продовжує дешевшати до долара на KASE, курс опустився до мінімуму з січня 2016 р
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Додано: Сер 05 вер, 2018 21:53
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