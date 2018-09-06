На Сумщині для підготовки доріг державного значення до зими не вистачає як мінімум 16 мільйонів гривень.
Дивися повний текст На Сумщині для підготовки доріг до зими потрібно 16 мільярдів.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 06:40
На Сумщині для підготовки доріг до зими потрібно 16...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Сумщині для підготовки доріг до зими потрібно 16 мільярдів.
Додано: Чет 06 вер, 2018 06:40
То мільйонів чи мільярдів, ви вже визначтеся.
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