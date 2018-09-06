RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Сумщині для підготовки
доріг до зими потрібно 16...

На Сумщині для підготовки доріг до зими потрібно 16...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 06:40

На Сумщині для підготовки доріг до зими потрібно 16...

Пропонуємо до обговорення:
На Сумщині для підготовки доріг державного значення до зими не вистачає як мінімум 16 мільйонів гривень.

Дивися повний текст На Сумщині для підготовки доріг до зими потрібно 16 мільярдів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 06:40

На Сумщині для підготовки доріг до зими потрібно 16 мільярдів

На Сумщині для підготовки доріг державного значення до зими не вистачає як мінімум 16 мільйонів гривень.

То мільйонів чи мільярдів, ви вже визначтеся.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 07:22

Выделено миллиарды, а потрачены миллионы?
sasha_ne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для розв'язання всіх проблем "Укрзалізниці" потрібно 30...
R2 » Суб 08 вер, 2018 21:26
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 21:26
maza5
Кабмін затвердив перерозподіл коштів на ремонт доріг:...
R2 » Чет 06 вер, 2018 08:15
2 109
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 00:29
locustsucol
Україні до кінця року потрібно виплатити $3,2 мільярда...
R2 » П'ят 31 сер, 2018 14:26
1 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 сер, 2018 14:26
priem_metalla86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.