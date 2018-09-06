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Нові будівельні норми забезпечать
комфортне середовище...

Нові будівельні норми забезпечать комфортне середовище...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 06:46

Нові будівельні норми забезпечать комфортне середовище...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Нові будівельні норми забезпечать комфортне середовище для українців - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 06:46

Варто зауважити, що в радянські часи щільність забудови була нижча, ніж зараз подекуди у Києві.
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 11:09

А изменения в правила дорожного строительства принято, чтобы украинцы ездили по дорогам европейского качества. Следует так же напомнить, для понимания величия заявления, что 90% жилого фонда Украины - это постройки времен СССР, а из 160 000 км дорог доставшихся в наследство отремонтировано менее 1%.
nik1
 
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