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Кабмін затвердив перерозподіл
коштів на ремонт доріг:...

Кабмін затвердив перерозподіл коштів на ремонт доріг:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 08:15

Кабмін затвердив перерозподіл коштів на ремонт доріг:...

Пропонуємо до обговорення:
Виключено об'єкти, які не забезпечені проектною документацією та не готові до реалізації.

Дивися повний текст Кабмін затвердив перерозподіл коштів на ремонт доріг: кому скільки виділили.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 08:15

Хм, получается Мариуполь и единственная дорога к нему Запорожье-Мариуполь не нужны Украине. А так красиво визжали "последний форпост Украины".
Хорошо, мы вытерпим, но осадок копится.
gvgroot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 00:29

  gvgroot написав:Хм, получается Мариуполь и единственная дорога к нему Запорожье-Мариуполь не нужны Украине. А так красиво визжали "последний форпост Украины".
Хорошо, мы вытерпим, но осадок копится.

Ее сейчас делают, начали 3 месяца назад. Не ври.
locustsucol
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