Виключено об'єкти, які не забезпечені проектною документацією та не готові до реалізації.
Дивися повний текст Кабмін затвердив перерозподіл коштів на ремонт доріг: кому скільки виділили.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 08:15
Кабмін затвердив перерозподіл коштів на ремонт доріг:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін затвердив перерозподіл коштів на ремонт доріг: кому скільки виділили.
Додано: Чет 06 вер, 2018 08:15
Хм, получается Мариуполь и единственная дорога к нему Запорожье-Мариуполь не нужны Украине. А так красиво визжали "последний форпост Украины".
Хорошо, мы вытерпим, но осадок копится.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 00:29
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