Україна за 8 міс. збільшила експорт м'яса птиці на 12%,...
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Yura_Gag написав:посидел сейчас с калькулятором экспорт свинины 1,35 тыс. Тонн. Из страны вывезено на сумму $ 2960000 получается 2193 $/тонна (2,19$ / кг.)
Импорт свинины 15,71 тыс. Тонн. В страну ввезено свинины на $ 29470000 получается 1876 $/тонна (1,88$ / кг.)
Завозится подешевле чем вывозится, ну здесь может от сорта мяса зависит. Хотя на месте (в Украине) съедается наверное около полумиллиона тонн.
Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі), "2018 у % до / % to 2017 " -99.7 Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у 2017 році М’ясо (у живій вазі)- 3 266,9 2016 - 3 271 2015 -3 270 http://www.ukrstat.gov.ua/ Экспорт растет при стабильном производстве, при этом в убойной массе мяса производится всего 2,3 млн. т (против 4,3 в 1988-ом), а его потребление упало до 56 кг на человека в год Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу - м’ясо і м’ясопродукти, кг 2010 -5,1 2017 - 4,7 http://www.ukrstat.gov.ua/
надо делить на правильные цифры населения - тогда результат получится схожий. Но это будет информационная бомба, в стиле "население уменьшилось на ..дцать процентов, но жрут они больше, чем в 2010"
УкрСтат и делит на правильные цифры. Виробництво основних видів продукції тваринництва м’ясо (у забійній масі), тис.т 2017 - 2 318,2 http://www.ukrstat.gov.ua/ Производя около 2.3 млн. т мяса в убойном весе, и экспортируя около 250 тыс. в год, он дает цифру потребления в 56 кг на душу населения в год (4,7 кг в месяц). 2 05/56,4=36,3 млн. потребителей. Что примерно соответствует его же данным -42,1 млн (постоянное наличное население на июль 18-го без Крыма) - 3 млн. (ЛНДР) - 3,5 млн. (украинские граждане, постоянно проживающие в РФ/Польше и остальной Европе)=35,6 млн. Из которых еще 3-4 млн. сезонно ездят на работу за границу.