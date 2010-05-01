RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна за 8 міс. збільшила
експорт м'яса птиці на 12%,...

Україна за 8 міс. збільшила експорт м'яса птиці на 12%,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 08:43

Україна за 8 міс. збільшила експорт м'яса птиці на 12%,...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-серпні 2018 року наростила експорт м'яса птиці та субпродуктів на 12% - до 214,59 тис. тонн, повідомила Державна фіскальна служба (ДФС) в середу.

Дивися повний текст Україна за 8 міс. збільшила експорт м'яса птиці на 12%, свинини скоротила в 3,2 разу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 09:29

посидел сейчас с калькулятором
экспорт свинины 1,35 тыс. Тонн. Из страны вывезено на сумму $ 2960000
получается 2193 $/тонна (2,19$ / кг.)

Импорт свинины 15,71 тыс. Тонн. В страну ввезено свинины на $ 29470000
получается 1876 $/тонна (1,88$ / кг.)

Завозится подешевле чем вывозится, ну здесь может от сорта мяса зависит.
Хотя на месте (в Украине) съедается наверное около полумиллиона тонн. :)
Yura_Gag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 13.04.16
Подякував: 139 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 09:49

  Yura_Gag написав:посидел сейчас с калькулятором
экспорт свинины 1,35 тыс. Тонн. Из страны вывезено на сумму $ 2960000
получается 2193 $/тонна (2,19$ / кг.)

Импорт свинины 15,71 тыс. Тонн. В страну ввезено свинины на $ 29470000
получается 1876 $/тонна (1,88$ / кг.)

Завозится подешевле чем вывозится, ну здесь может от сорта мяса зависит.
Хотя на месте (в Украине) съедается наверное около полумиллиона тонн. :)

Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі),
"2018 у % до / % to 2017 " -99.7
Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у 2017 році М’ясо (у живій вазі)- 3 266,9
2016 - 3 271
2015 -3 270
http://www.ukrstat.gov.ua/
Экспорт растет при стабильном производстве, при этом в убойной массе мяса производится всего 2,3 млн. т (против 4,3 в 1988-ом), а его потребление упало до 56 кг на человека в год
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу
- м’ясо і м’ясопродукти, кг
2010 -5,1
2017 - 4,7
http://www.ukrstat.gov.ua/
Волгарь
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 12:29

  Волгарь написав:..
2010 -5,1
2017 - 4,7

надо делить на правильные цифры населения - тогда результат получится схожий. Но это будет информационная бомба, в стиле "население уменьшилось на ..дцать процентов, но жрут они больше, чем в 2010" :)
sequence
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 29.12.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:16

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
2010 -5,1
2017 - 4,7

надо делить на правильные цифры населения - тогда результат получится схожий. Но это будет информационная бомба, в стиле "население уменьшилось на ..дцать процентов, но жрут они больше, чем в 2010" :)

УкрСтат и делит на правильные цифры.
Виробництво основних видів продукції тваринництва
м’ясо (у забійній масі), тис.т
2017 - 2 318,2
http://www.ukrstat.gov.ua/
Производя около 2.3 млн. т мяса в убойном весе, и экспортируя около 250 тыс. в год, он дает цифру потребления в 56 кг на душу населения в год (4,7 кг в месяц).
2 05/56,4=36,3 млн. потребителей. Что примерно соответствует его же данным -42,1 млн (постоянное наличное население на июль 18-го без Крыма) - 3 млн. (ЛНДР) - 3,5 млн. (украинские граждане, постоянно проживающие в РФ/Польше и остальной Европе)=35,6 млн.
Из которых еще 3-4 млн. сезонно ездят на работу за границу.
Волгарь
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман повідомив, скільки Україна витрачає щороку на...
R2 » Суб 08 вер, 2018 10:36
6 193
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 23:10
Kudrjavuy
Рада скасувала мораторій на експорт дров
R2 » Чет 06 вер, 2018 17:56
7 309
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 13:00
sequence
Україна слідом за ЄС готова скасувати перехід на зимовий... 1, 2, 3
R2 » Сер 05 вер, 2018 08:00
27 1616
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 вер, 2018 09:04
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.