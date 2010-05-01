Україна за 8 міс. збільшила експорт м'яса птиці на 12%,...

Додано: Чет 06 вер, 2018 09:49

Yura_Gag написав: посидел сейчас с калькулятором

экспорт свинины 1,35 тыс. Тонн. Из страны вывезено на сумму $ 2960000

получается 2193 $/тонна (2,19$ / кг.)



Импорт свинины 15,71 тыс. Тонн. В страну ввезено свинины на $ 29470000

получается 1876 $/тонна (1,88$ / кг.)



Завозится подешевле чем вывозится, ну здесь может от сорта мяса зависит.

Хотя на месте (в Украине) съедается наверное около полумиллиона тонн. посидел сейчас с калькуляторомэкспорт свинины 1,35 тыс. Тонн. Из страны вывезено на сумму $ 2960000получается 2193 $/тонна (2,19$ / кг.)Импорт свинины 15,71 тыс. Тонн. В страну ввезено свинины на $ 29470000получается 1876 $/тонна (1,88$ / кг.)Завозится подешевле чем вывозится, ну здесь может от сорта мяса зависит.Хотя на месте (в Украине) съедается наверное около полумиллиона тонн.

Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі),

"2018 у % до / % to 2017 " -99.7

Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами у 2017 році М’ясо (у живій вазі)- 3 266,9

2016 - 3 271

2015 -3 270

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (у перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу

- м’ясо і м’ясопродукти, кг

2010 -5,1

2017 - 4,7

Экспорт растет при стабильном производстве, при этом в убойной массе мяса производится всего 2,3 млн. т (против 4,3 в 1988-ом), а его потребление упало до 56 кг на человека в год