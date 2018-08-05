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Депутати Ради отримали 15
млн відпускних (документ)

Депутати Ради отримали 15 млн відпускних (документ)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 09:23

Депутати Ради отримали 15 млн відпускних (документ)

Пропонуємо до обговорення:
Оплата щорічної відпустки депутатів Верховної Ради в липні-серпні склала 14 952 765 гривень.

Дивися повний текст Депутати Ради отримали 15 млн відпускних (документ).
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Ну и кому может быть интересно, сколько отпускных получили Депутаты?
papazina
 
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Великие пахари страны
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Каждому по ляму в Украине..
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