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Депутати Ради отримали 15 млн відпускних (документ)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 вер, 2018 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Оплата щорічної відпустки депутатів Верховної Ради в липні-серпні склала 14 952 765 гривень.
Дивися повний текст Депутати Ради отримали 15 млн відпускних (документ)
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Додано: Чет 06 вер, 2018 09:23
Ну и кому может быть интересно, сколько отпускных получили Депутаты?
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papazina
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Додано: Чет 06 вер, 2018 14:45
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