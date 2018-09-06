В Україні зменшились міжнародні резерви
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Додано: Чет 06 вер, 2018 10:09
Пропонуємо до обговорення:
Скорочення резервів було спричинене кількома чинниками.
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В Україні зменшились міжнародні резерви
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R2
Робот новин
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Додано: Чет 06 вер, 2018 10:10
А курс падает. Чудеса да и только
val1963766
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Додано: Чет 06 вер, 2018 10:56
val1963766, перед тим, як падати, курс зріс. Це звичайна корекція.
Sharpe
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Додано: Чет 06 вер, 2018 12:23
а осень только началась
sequence
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Додано: Чет 06 вер, 2018 13:07
mister-svet написав:
Ничего такого! Очевидно и дальше будут снижаться. Проходили, и меньше 5-ти ярдов. Своих может столько и осталось. Как видим, почти все живы и здоровы! Заграница нам поможет! Дадут парабеллум.
твои кураторы тебе разве что боярышника выдадут
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Чет 06 вер, 2018 14:42
val1963766 написав:
А курс падает. Чудеса да и только
Никаких чудес
НБУ повысил учетную ставку до 18% годовых https://economics.unian.net/finance/102 ... dovyh.html
Волгарь
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