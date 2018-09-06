RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зменшились
міжнародні резерви

В Україні зменшились міжнародні резерви
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 10:09

В Україні зменшились міжнародні резерви

Пропонуємо до обговорення:
Скорочення резервів було спричинене кількома чинниками.

Дивися повний текст В Україні зменшились міжнародні резерви.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 10:10

А курс падает. Чудеса да и только
val1963766
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 12.08.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 10:56

val1963766, перед тим, як падати, курс зріс. Це звичайна корекція.
Sharpe
 
Повідомлень: 225
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 12:23

а осень только началась
sequence
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 29.12.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 13:07

  mister-svet написав:Ничего такого! Очевидно и дальше будут снижаться. Проходили, и меньше 5-ти ярдов. Своих может столько и осталось. Как видим, почти все живы и здоровы! Заграница нам поможет! Дадут парабеллум.


твои кураторы тебе разве что боярышника выдадут
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3335
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1708 раз.
Подякували: 968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:42

  val1963766 написав:А курс падает. Чудеса да и только

Никаких чудес
НБУ повысил учетную ставку до 18% годовых
https://economics.unian.net/finance/102 ... dovyh.html
Волгарь
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні боротимуться зі схемами, коли працівників... 1, 2
R2 » П'ят 07 вер, 2018 11:32
12 599
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 21:03
cannabis_ua
Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ" 1 ... 5, 6, 7
R2 » Чет 06 вер, 2018 20:38
64 3606
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 20:39
freeze
В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС Польщі
R2 » П'ят 07 вер, 2018 21:05
5 172
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 19:31
svetoch-10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.