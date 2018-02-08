Проверка недвижимости перед покупкой

Ориентируясь на современную жизнь, необходимо быть очень бдительным и осторожным при приобретении недвижимости. Как известно, в любом вопросе, проблему легче предотвратить, чем потом всеми силами пытаться её устранить. Поэтому, сопровождение покупки недвижимости лучше доверить опытному юристу, который проверит застройщика, защитит права покупателя и минимизирует все риски, связанные с оформлением сделки.
Объекты, которые подлежат проверке
В нашей юридической фирме
К самым распространённым объектам, с которыми работает юрист по недвижимости, относятся: жилые дома, квартиры, комнаты в коммунальной квартире, офисы, гаражи, земельные участки, производственные строения, а также другие объекты.
Если вы решили приобрести недвижимость, перед покупкой следует провести правильную проверку, которую смогут осуществить наши юристы по недвижимости. Это избавит вас в дальнейшем от лишних проблем и незапланированных расходов.
Проблемы, с которыми можно столкнуться при покупке недвижимости
Практика осуществления сделок купли-продажи недвижимости показывает, что могут возникнуть проблемы, которые можно предотвратить намного раньше. При покупке недвижимости необходимо взвесить все «за» и «против», ведь речь идёт об огромных денежных суммах. Рисковать в данном вопросе нельзя. Итак, самые распространённые риски при покупке объектов недвижимости:
Ипотека. Застройщик может получить кредит под строительство объекта и передать его в ипотеку, тем самым, предоставляя право банку забрать объект, в счёт погашения долга.
Отсутствие необходимых разрешений. Для законного строительства объекта необходимо получить все надлежащие документы и лицензии. Очень часто, таких документов у застройщика нет.
Отсутствие надлежащего оформления права на землю. Объект недвижимости может находиться на земельном участке, который неправильно оформлен, и, как следствие, участок не предназначен для застройки.
Отсутствие необходимых условий (технических). Для введения объекта в эксплуатацию он должен соответствовать всем установленным требованиям и нормам. Отсутствие правильно оформленных документов относительно условий может вызвать проблемы с введением объекта в эксплуатацию и подключения его к коммуникациям.
Наложение ареста. При нарушении законодательства при строительстве объектов недвижимости на них может быть наложен арест, что в принципе, делает невозможным их продажу.
Мошеннические действия. Продажа недвижимости лицами, которые не имеют на это права, путем злоупотребления доверием или обмана покупателя квалифицируется действующим законодательством, как мошенничество.
Наличие налоговых долгов. Неуплаченные налоги могут привести к появлению долгов, а впоследствии, к налоговому залогу. Если это касается объекта недвижимости, то его продажа становится невозможной.
Судебные разбирательства. Относительно недвижимости могут возникнуть споры, которые решаются в судебном порядке. Споры могут касаться вопроса законности строительства объекта.
Наличие таких разбирательств может вызвать у покупателя серьезные проблемы. В таком случае, юрист по недвижимости должен проверить застройщика, чтобы убрать все риски при покупке объекта.
Отчуждение земли незаконным способом. Согласно действующего законодательства некоторые виды земли не могут быть подарены, проданы или отчуждены другим способом.
Существуют ограничения в вопросах распоряжения недвижимостью. Кроме собственника, право на недвижимость могут иметь третьи лица, без согласия которых, договор купли-продажи будет недействительным.
Регистрация недееспособных или несовершеннолетних лиц. В данном случае речь идёт о квартире на вторичном рынке. Данное обстоятельство может привести к проблемам у покупателя, которые будут связаны с выселением указанных лиц в установленном законом порядке.
Потеря финансовых средств. При заключении договора с застройщиком могут быть внесены условия, в силу которых покупатель может оплачивать дополнительные расходы, такие как пеня, штраф и т.д.
Неправильное оформление документов. При предварительном оформлении прав на объект, документы могут быть неправильно оформлены или с нарушением норм законодательства.
Так называемый «недострой». К сожалению, появилось множество сомнительных компаний по строительству недвижимости. Поэтому, проверка недвижимости в данной ситуации очень актуальна.
Выявить и решить указанные проблемы поможет юрист по недвижимости. Киев – город, которые славится изобилием юридических фирм. Специалисты нашей юридической компании
Что включает в себя проверка объекта недвижимости на вторичном рынке?
Юрист по недвижимости Киев, предоставляя услуги по проверке объекта, осуществляет следующие действия:
Консультацию по всем вопросам, касающимся недвижимости.
Проверку всех документов.
Проверку истории объекта.
Проверку объекта по всем реестрам (налоговым, судебным и другим).
Проверку в правоохранительных органах.
Проверку объекта на запреты и наложенные аресты.
Проверку жильцов и нынешних собственников и многое другое.
Благодаря проверке на юридическую чистоту недвижимости, вы сможете быть уверены в будущем праве собственности. Профессионалы нашей компании внимательно разберутся в каждом вопросе и избавят вас от переживаний и стрессов при покупке недвижимости.
Заключение
Конечно же, никакие советы или же информация в интернете не заменят помощи опытного юриста. Специалисты нашей компании с удовольствием помогут вам проверить выбранный объект недвижимости перед его покупкой. Услуги юриста (недвижимость) нашей компании включают в себя:
Своевременное выявление и устранение всех возможных рисков.
Комплексная проверка продавца объекта недвижимости на юридическую чистоту.
Юридическая проверка самого объекта недвижимости.
Проверка использования земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
Также мы можем помочь в вопросах подготовки всех необходимых документов для осуществления сделки купли-продажи, составления предварительного договора, уменьшение суммы аванса и в других вопросах.
Для того, чтобы убедиться в прозрачности сделки купли-продажи, избавить себя от лишних нервов и быть спокойным в завтрашнем дне, обратитесь к нам за услугами юриста по недвижимости в Киеве и вы получите надёжную защиту ваших прав в соответствии с законодательством Украины, уверенность при подписании договора купли-продажи и не будете переживать за наступление неприятных последствий.