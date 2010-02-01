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Как узаконить перепланировку кв Как узаконить реконструкцию? Как узаконить перепланировку кв + Додати

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Додано: Чет 06 вер, 2018 11:48 Как узаконить реконструкцию? Как узаконить перепланировку кв Что нужно, что бы узаконить реконструкцию, узаконить перепланировку квартиры или же дома?



Новых хозяев не вполне устраивает дизайн приобретённой квартиры.

Требуется увеличение функционала рабочего пространства, например, объединение ванны с туалетом. Для добавления точки электропитания требуется просверлить сквозное отверстие в стене.

Вот основные, но далеко не единственные причины, требующие вмешательства в стандартную планировку здания. Это влечёт за собой закономерный вопрос – как узаконить перепланировку квартиры.



Казалось бы, для чего нужен процесс узаконивания? Владелец сам волен распоряжаться своей собственностью. Проблемы с несанкционированным внесением изменений в конструкцию влечёт не только возможность штрафа, но и проблемы при оформлении объекта – купля-продажа, дарение, завещание, залог.

Большинство владельцев недвижимости убеждены, что для квартир и частных домов действуют различные нормативы. Это заблуждение. Законодательство едино для всех видов недвижимой собственности.

Низкий уровень гражданской ответственности нередко приводит к тому, что происходит незаконное изменение конструкции. Это может повлечь за собой административную или уголовную ответственность, в зависимости от масштаба нанесённого ущерба.



Различие между реконструкцией и перепланировкой



По причине низкой правовой грамотности многие не видят разницы между этими абсолютно разными действиями. Во избежание сложностей следует понять, что это не различные формулировки одного и того же действия.

Перепланировка включает в себя манипуляции с теми конструкциями, которые не играют роль несущих:

проделывание отверстий;

объединение комнат;

демонтаж встроенной мебели.



Реконструкция подразумевает внесение более серьёзных изменений в планировку, работы ведутся с несущими сооружениями:

демонтаж несущей стены;

перемещение или перепланировка коммуникаций;

объединение комнат, предусматривающее снос несущей стены.



Получение разрешения на перепланировку

Для узаконивания предстоящей перепланировки потребуется приготовить следующий пакет документов:



Проектная документация. Независимо от объёма и сложности проводимых работ, следует составить проект.

Технический паспорт объекта недвижимости. Необходима инвентаризация технического состояния. Новые данные об объекте должны быть внесены в техпаспорт.

Справка, подтверждающая, что планируется производить действий, связанных с реконструкцией. Наличие этой справки значительно упрощает процесс получения разрешения. Получить её можно после осмотра помещения и проекта необходимых работ инженером.

Свидетельство о регистрации права собственности. В его качестве обычно выступает запись об изменениях в Общем Реестре.



Получение разрешения на реконструкцию



Получение этого документа сопряжено с расходом большего количества времени и более строгим контролем соблюдения требований. Необходимые условия:



Проектная документация. Подойдёт копия договора между организацией-исполнителем проекта и владельцем объекта.

Договор об авторском надзоре. Надзор должен производиться инженером, который обладает достаточной квалификацией и необходимыми сертификатами.

Поставить в известность Государственную Архитектурно-Строительную Инспекцию (ГАСИ). Сделать это можно по почте.

Затем следует провести полную инвентаризацию объекта – он должен быть полностью функционален и его конструкции должны сохранять целостность всего строения.



По окончании работ в специальную госкомиссию подаётся заявление с просьбой провести приёмку готового объекта. Проверка проводится в течение 7 дней с момента подачи заявления. После этого объект вводится в эксплуатацию, о чём делается соответствующая запись в Реестр.



Для получения разрешения на проведение работ потребуются следующие документы:



паспорт и ИНН владельца;

правоустанавливающие документы на объект (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве собственности и т.д.);

согласие совладельцев (если такие есть).

При оформлении документации и заполнении деклараций необходимо соблюдать бдительность и не допускать ошибок – это может послужить причиной отказа в получении разрешения.



Узаконить ремонтные работы в здании, которое является памятником архитектуры и истории можно только с разрешения специальных надзорных органов.



Для того, чтобы узаконить реконструкцию или узаконить перепланировку, потребуются хорошее знание законодательства и специальные навыки. Предлагаем вам воспользоваться услугами специалистов, юритов по недвижимости. Пройдите по ссылке http://ravgroup.kiev.ua/uslugi/oformlen ... mosti.html и вы сможете сэкономить время и избежать возможных ошибок в процессе сбора необходимой разрешительной документации для того, что бы узаконить перепланировку или же узаконить реконструкцию недвижимости. Новых хозяев не вполне устраивает дизайн приобретённой квартиры.Требуется увеличение функционала рабочего пространства, например, объединение ванны с туалетом. Для добавления точки электропитания требуется просверлить сквозное отверстие в стене.Вот основные, но далеко не единственные причины, требующие вмешательства в стандартную планировку здания. Это влечёт за собой закономерный вопрос – какКазалось бы, для чего нужен процесс узаконивания? Владелец сам волен распоряжаться своей собственностью. Проблемы с несанкционированным внесением изменений в конструкцию влечёт не только возможность штрафа, но и проблемы при оформлении объекта – купля-продажа, дарение, завещание, залог.Большинство владельцев недвижимости убеждены, что для квартир и частных домов действуют различные нормативы. Это заблуждение. Законодательство едино для всех видов недвижимой собственности.Низкий уровень гражданской ответственности нередко приводит к тому, что происходит незаконное изменение конструкции. Это может повлечь за собой административную или уголовную ответственность, в зависимости от масштаба нанесённого ущерба.По причине низкой правовой грамотности многие не видят разницы между этими абсолютно разными действиями. Во избежание сложностей следует понять, что это не различные формулировки одного и того же действия.Перепланировка включает в себя манипуляции с теми конструкциями, которые не играют роль несущих:проделывание отверстий;объединение комнат;демонтаж встроенной мебели.Реконструкция подразумевает внесение более серьёзных изменений в планировку, работы ведутся с несущими сооружениями:демонтаж несущей стены;перемещение или перепланировка коммуникаций;объединение комнат, предусматривающее снос несущей стены.Для узаконивания предстоящей перепланировки потребуется приготовить следующий пакет документов:Проектная документация. Независимо от объёма и сложности проводимых работ, следует составить проект.Технический паспорт объекта недвижимости. Необходима инвентаризация технического состояния. Новые данные об объекте должны быть внесены в техпаспорт.Справка, подтверждающая, что планируется производить действий, связанных с реконструкцией. Наличие этой справки значительно упрощает процесс получения разрешения. Получить её можно после осмотра помещения и проекта необходимых работ инженером.Свидетельство о регистрации права собственности. В его качестве обычно выступает запись об изменениях в Общем Реестре.Получение этого документа сопряжено с расходом большего количества времени и более строгим контролем соблюдения требований. Необходимые условия:Проектная документация. Подойдёт копия договора между организацией-исполнителем проекта и владельцем объекта.Договор об авторском надзоре. Надзор должен производиться инженером, который обладает достаточной квалификацией и необходимыми сертификатами.Поставить в известность Государственную Архитектурно-Строительную Инспекцию (ГАСИ). Сделать это можно по почте.Затем следует провести полную инвентаризацию объекта – он должен быть полностью функционален и его конструкции должны сохранять целостность всего строения.По окончании работ в специальную госкомиссию подаётся заявление с просьбой провести приёмку готового объекта. Проверка проводится в течение 7 дней с момента подачи заявления. После этого объект вводится в эксплуатацию, о чём делается соответствующая запись в Реестр.паспорт и ИНН владельца;правоустанавливающие документы на объект (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве собственности и т.д.);согласие совладельцев (если такие есть).При оформлении документации и заполнении деклараций необходимо соблюдать бдительность и не допускать ошибок – это может послужить причиной отказа в получении разрешения.в здании, которое является памятником архитектуры и истории можно только с разрешения специальных надзорных органов.Для того, чтобыили, потребуются хорошее знание законодательства и специальные навыки. Предлагаем вам воспользоваться услугами специалистов, юритов по недвижимости. Пройдите по ссылкеи вы сможете сэкономить время и избежать возможных ошибок в процессе сбора необходимой разрешительной документации для того, что быили же ravgroup1 Повідомлень: 2 З нами з: 21.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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