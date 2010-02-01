Как узаконить реконструкцию? Как узаконить перепланировку кв

Новых хозяев не вполне устраивает дизайн приобретённой квартиры.
Требуется увеличение функционала рабочего пространства, например, объединение ванны с туалетом. Для добавления точки электропитания требуется просверлить сквозное отверстие в стене.
Вот основные, но далеко не единственные причины, требующие вмешательства в стандартную планировку здания. Это влечёт за собой закономерный вопрос – как узаконить перепланировку квартиры.
Казалось бы, для чего нужен процесс узаконивания? Владелец сам волен распоряжаться своей собственностью. Проблемы с несанкционированным внесением изменений в конструкцию влечёт не только возможность штрафа, но и проблемы при оформлении объекта – купля-продажа, дарение, завещание, залог.
Большинство владельцев недвижимости убеждены, что для квартир и частных домов действуют различные нормативы. Это заблуждение. Законодательство едино для всех видов недвижимой собственности.
Низкий уровень гражданской ответственности нередко приводит к тому, что происходит незаконное изменение конструкции. Это может повлечь за собой административную или уголовную ответственность, в зависимости от масштаба нанесённого ущерба.
Различие между реконструкцией и перепланировкой
По причине низкой правовой грамотности многие не видят разницы между этими абсолютно разными действиями. Во избежание сложностей следует понять, что это не различные формулировки одного и того же действия.
Перепланировка включает в себя манипуляции с теми конструкциями, которые не играют роль несущих:
проделывание отверстий;
объединение комнат;
демонтаж встроенной мебели.
Реконструкция подразумевает внесение более серьёзных изменений в планировку, работы ведутся с несущими сооружениями:
демонтаж несущей стены;
перемещение или перепланировка коммуникаций;
объединение комнат, предусматривающее снос несущей стены.
Получение разрешения на перепланировку
Для узаконивания предстоящей перепланировки потребуется приготовить следующий пакет документов:
Проектная документация. Независимо от объёма и сложности проводимых работ, следует составить проект.
Технический паспорт объекта недвижимости. Необходима инвентаризация технического состояния. Новые данные об объекте должны быть внесены в техпаспорт.
Справка, подтверждающая, что планируется производить действий, связанных с реконструкцией. Наличие этой справки значительно упрощает процесс получения разрешения. Получить её можно после осмотра помещения и проекта необходимых работ инженером.
Свидетельство о регистрации права собственности. В его качестве обычно выступает запись об изменениях в Общем Реестре.
Получение разрешения на реконструкцию
Получение этого документа сопряжено с расходом большего количества времени и более строгим контролем соблюдения требований. Необходимые условия:
Проектная документация. Подойдёт копия договора между организацией-исполнителем проекта и владельцем объекта.
Договор об авторском надзоре. Надзор должен производиться инженером, который обладает достаточной квалификацией и необходимыми сертификатами.
Поставить в известность Государственную Архитектурно-Строительную Инспекцию (ГАСИ). Сделать это можно по почте.
Затем следует провести полную инвентаризацию объекта – он должен быть полностью функционален и его конструкции должны сохранять целостность всего строения.
По окончании работ в специальную госкомиссию подаётся заявление с просьбой провести приёмку готового объекта. Проверка проводится в течение 7 дней с момента подачи заявления. После этого объект вводится в эксплуатацию, о чём делается соответствующая запись в Реестр.
Для получения разрешения на проведение работ потребуются следующие документы:
паспорт и ИНН владельца;
правоустанавливающие документы на объект (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве собственности и т.д.);
согласие совладельцев (если такие есть).
При оформлении документации и заполнении деклараций необходимо соблюдать бдительность и не допускать ошибок – это может послужить причиной отказа в получении разрешения.
Узаконить ремонтные работы в здании, которое является памятником архитектуры и истории можно только с разрешения специальных надзорных органов.
Для того, чтобы узаконить реконструкцию или узаконить перепланировку, потребуются хорошее знание законодательства и специальные навыки. Предлагаем вам воспользоваться услугами специалистов, юритов по недвижимости. Пройдите по ссылке