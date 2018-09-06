Український спецпідрозділ «Корд» отримав у своє розпорядження 11 нових фургонів Ford Transit Custom Kombi.
Дивися повний текст Український спецназ отримав нові американські автомобілі.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 12:20
Український спецназ отримав нові американські автомобілі
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Дивися повний текст Український спецназ отримав нові американські автомобілі.
Додано: Суб 08 вер, 2018 00:04
Будет на чем места боевой славы посетить. По Княжичах с ветерком пронестись
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