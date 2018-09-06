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Український спецназ отримав
нові американські автомобілі

Український спецназ отримав нові американські автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 12:20

Український спецназ отримав нові американські автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Український спецпідрозділ «Корд» отримав у своє розпорядження 11 нових фургонів Ford Transit Custom Kombi.

Дивися повний текст Український спецназ отримав нові американські автомобілі.
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С ветерком на "покошмарить".
kiparis
 
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Будет на чем места боевой славы посетить. По Княжичах с ветерком пронестись
antey1969
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