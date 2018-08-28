НБУ хоче дозволити виплачувати зарплату готівкою

Додано: Чет 06 вер, 2018 12:48

Очередная глупость от НБУ, шаг на 20 лет назад, путь в никуда! Для выплаты крупных зарплат наличными потребуются услуги инкассаторов - а это дорого и небезопасно. Да и самому сотруднику, получившему зарплату 50 тысяч наличными, придется вызывать такси, чтобы доехать с деньгами домой. Не то, в темном переулке огреют трубой по голове и отнимут. А с карточки всегда можно снять нужную сумму, и без комиссии. Весь цивилизованный мир переходит на безналичные расчеты и отказывается от наличных. Попробуйте в Европейском банке прийти в отделение с крупной суммой наличных - сразу вызовут полицию и вас арестуют.Есть предположение, что это делается с целью отмывания денег, и не более того. Виртуальные фирмы будут выплачивать виртуальным сотрудникам крупные суммы наличными, а далее бабло будет перевозиться бронированными мерседесами в нужном направлении (на валютный рынок), особенно перед выборами. Ведь надо же как-то легализовать, обогнуть финмониторинг.В нормальных фирмах, особенно айтишникам, на карты выплачивают символическую среднюю зарплату по региону, а остальное - в конверте, и в валюте. Килограммы гривны никому не нужны.