Національний банк пропонує врегулювати низку питань щодо ведення касових операцій в Україні.
Дивися повний текст НБУ хоче дозволити виплачувати зарплату готівкою.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 12:26
НБУ хоче дозволити виплачувати зарплату готівкою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ хоче дозволити виплачувати зарплату готівкою.
Додано: Чет 06 вер, 2018 12:48
Очередная глупость от НБУ, шаг на 20 лет назад, путь в никуда! Для выплаты крупных зарплат наличными потребуются услуги инкассаторов - а это дорого и небезопасно. Да и самому сотруднику, получившему зарплату 50 тысяч наличными, придется вызывать такси, чтобы доехать с деньгами домой. Не то, в темном переулке огреют трубой по голове и отнимут. А с карточки всегда можно снять нужную сумму, и без комиссии. Весь цивилизованный мир переходит на безналичные расчеты и отказывается от наличных. Попробуйте в Европейском банке прийти в отделение с крупной суммой наличных - сразу вызовут полицию и вас арестуют.
Есть предположение, что это делается с целью отмывания денег, и не более того. Виртуальные фирмы будут выплачивать виртуальным сотрудникам крупные суммы наличными, а далее бабло будет перевозиться бронированными мерседесами в нужном направлении (на валютный рынок ), особенно перед выборами. Ведь надо же как-то легализовать, обогнуть финмониторинг.
В нормальных фирмах, особенно айтишникам, на карты выплачивают символическую среднюю зарплату по региону, а остальное - в конверте, и в валюте. Килограммы гривны никому не нужны.
Додано: Чет 06 вер, 2018 13:27
Ага, конечно. Всего лишь одна пачка купюр по 500 евро это уже 1 600 000 грн. Именно для этого и печатают в Европе крупные номиналы, чтоб арестовывать, а не для того, чтоб эквивалент десятков миллионов гривен было удобно носить в барсетке
Фантазии. В нормальных фирмах, особенно айтишникам, никто в конвертах ничего не платит. Там сидят бухгалтера, которые всё проводят по закону, оформляют сотрудникам фоп, заключают договора с ними, отгружают деньги на их счета со всеми сопровождающими доками и т.д.
А символическую зарплату как раз платят тем же продавцам в магазинах, где из 10 сотрудников оформлено 3, и те на минималке, чтоб в случае проверки можно было этих продавцов показать. Остальное всё в конверте
Додано: Чет 06 вер, 2018 14:37
Re: НБУ хоче дозволити виплачувати зарплату готівкою
Это не в нормальных фирмах, а в шаражкиных конторках
Додано: Чет 06 вер, 2018 15:53
Re: НБУ хоче дозволити виплачувати зарплату готівкою
обычно айтишники как чп оформлены, смысл для них обналить деньги, если они сами могут.
тем более, что 5% налога это не 18% НДФЛ + 22 % ЕСВ.
вы ж не думаете, что айтишники такие тупые?
Додано: П'ят 07 вер, 2018 00:41
Какая-то чушь. Это о какой стране речь? О Сомали? В Киеве представляешь какое количство людей обналичивают в банке свои зарплаты в 70-200 тыс ? Что за бред о такси? Зайди в банк в конце-начале месяца, если ты в Украине (в чем сомневаюсь), посмотри что берут в кассах Привата и банкоматах, и как оттуда они выходят без описанной тобой ереси.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 07:23
locustsucol
Та пусть сколько хотят - столько и обналичивают В БАНКЕ. А зарплату - только безналом перечислять.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:42
Re: НБУ хоче дозволити виплачувати зарплату готівкою
Пока разговор ни о чем, зарплата выдается минимум дважды в месяц, можно и каждую неделю и даже чаще, и каждый раз выдавать по 49 тысяч
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