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Мінекономрозвитку порахував
частку тіньової економіки

Мінекономрозвитку порахував частку тіньової економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:17

Мінекономрозвитку порахував частку тіньової економіки

Пропонуємо до обговорення:
Рівень тінізації української економіки становить 33% від офіційного ВВП.

Дивися повний текст Мінекономрозвитку порахував частку тіньової економіки.
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:17

траты населения – розничный товарооборот, они подсчитали в стране где контрабаса завозят на 10 ярдов гривен ежемесячно. Интересно при подсчете данные по контрабанде тоже вносили??? как интересно????
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:19

По статистике аналитиков Минэкономразвития - Украинцы не плохо живут..
dost1980
 
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