Рівень тінізації української економіки становить 33% від офіційного ВВП.
Дивися повний текст Мінекономрозвитку порахував частку тіньової економіки.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 14:17
Мінекономрозвитку порахував частку тіньової економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономрозвитку порахував частку тіньової економіки.
Додано: Чет 06 вер, 2018 14:17
траты населения – розничный товарооборот, они подсчитали в стране где контрабаса завозят на 10 ярдов гривен ежемесячно. Интересно при подсчете данные по контрабанде тоже вносили??? как интересно????
Додано: Чет 06 вер, 2018 14:19
По статистике аналитиков Минэкономразвития - Украинцы не плохо живут..
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