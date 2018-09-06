RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Євробляхерів" не
влаштовують нові ставки розмитнення...

"Євробляхерів" не влаштовують нові ставки розмитнення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:22

"Євробляхерів" не влаштовують нові ставки розмитнення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Дивися повний текст \"Євробляхерів\" не влаштовують нові ставки розмитнення авто — Мінфін.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:22

Євро-5 якраз підходить. Ми куди рухаємося, в минуле, чи в майбутнє?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:29

Хитрый вброс. Вместо того чтобы отменить акцизы на нероскошные авто.
irina_ruz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:47

Владельцы еврономеров вообще ничего не хотят
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 20.11.13
Подякував: 69 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:54

Re: "Євробляхерів" не влаштовують нові ставки розмитнення...

на ЕВРО5 есть море хороших предложений и уже сейчас, а автохлам пусть остается в Польше
Vint
 
Повідомлень: 869
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 15:40

Re: "Євробляхерів" не влаштовують нові ставки розмитнення...

У нас маршрутки общественного транспорта Богдан А-092 соответствуют Евро-2 (при этом сжигают 26 литров дизеля на 100 км.), пусть уж лучше народ растамаживает и использует машинки хотя бы Евро-3
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 631
З нами з: 25.05.10
Подякував: 102 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 15:42

  titanik написав:У нас маршрутки общественного транспорта Богдан А-092 соответствуют Евро-2 (при этом сжигают 26 литров дизеля на 100 км.), пусть уж лучше народ растамаживает и использует машинки хотя бы Евро-3

А ж*п*возки не на дизеле/бензине ездят? А дороги и парковки всех вместят?
Vint
 
Повідомлень: 869
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 15:54

  Vint написав:
  titanik написав:У нас маршрутки общественного транспорта Богдан А-092 соответствуют Евро-2 (при этом сжигают 26 литров дизеля на 100 км.), пусть уж лучше народ растамаживает и использует машинки хотя бы Евро-3

А ж*п*возки не на дизеле/бензине ездят? А дороги и парковки всех вместят?


Сравнил что-то с пальцем :D Повозки не 26 литров жрут, и двигатель обычно поменьше 4,6 литра. В маршрутках он работает пока не развалится. В последних 2/3 своей жизни, когда уже выхлопная система несколько раз переделывалась, движок несколько раз растачивался -- он уже вообще никаким нормам не соответствует

При этом сам двигатель маршрутки настоящий миллионник -- может отравлять воздух долгие годы
Востаннє редагувалось titanik в Чет 06 вер, 2018 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 631
З нами з: 25.05.10
Подякував: 102 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 15:56

Меня в который раз удивляют заголовки статей на этом сайте. Думал, что в статье скажут, какую ставку растаможки предлагают одна и другая сторона конфликта - но увы.
barg
 
Повідомлень: 14
З нами з: 05.09.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 16:01

У нас все подходит,только деньги давай!
saweliy722
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 10.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для розв'язання всіх проблем "Укрзалізниці" потрібно 30...
R2 » Суб 08 вер, 2018 21:26
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 21:26
maza5
"Божевільні, жадібні виплати": Гройсман про зарплати в...
R2 » П'ят 07 вер, 2018 18:09
8 440
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 15:55
reef
Український спецназ отримав нові американські автомобілі
R2 » Чет 06 вер, 2018 12:20
2 89
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 00:04
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.