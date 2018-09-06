Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.
Дивися повний текст \"Євробляхерів\" не влаштовують нові ставки розмитнення авто — Мінфін.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 14:22
"Євробляхерів" не влаштовують нові ставки розмитнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Євробляхерів\" не влаштовують нові ставки розмитнення авто — Мінфін.
Додано: Чет 06 вер, 2018 14:54
Re: "Євробляхерів" не влаштовують нові ставки розмитнення...
на ЕВРО5 есть море хороших предложений и уже сейчас, а автохлам пусть остается в Польше
Додано: Чет 06 вер, 2018 15:40
Re: "Євробляхерів" не влаштовують нові ставки розмитнення...
У нас маршрутки общественного транспорта Богдан А-092 соответствуют Евро-2 (при этом сжигают 26 литров дизеля на 100 км.), пусть уж лучше народ растамаживает и использует машинки хотя бы Евро-3
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 06 вер, 2018 15:42
Додано: Чет 06 вер, 2018 15:54
Сравнил что-то с пальцем Повозки не 26 литров жрут, и двигатель обычно поменьше 4,6 литра. В маршрутках он работает пока не развалится. В последних 2/3 своей жизни, когда уже выхлопная система несколько раз переделывалась, движок несколько раз растачивался -- он уже вообще никаким нормам не соответствует
При этом сам двигатель маршрутки настоящий миллионник -- может отравлять воздух долгие годы
Востаннє редагувалось titanik в Чет 06 вер, 2018 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 06 вер, 2018 15:56
Меня в который раз удивляют заголовки статей на этом сайте. Думал, что в статье скажут, какую ставку растаможки предлагают одна и другая сторона конфликта - но увы.
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