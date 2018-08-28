За документ проголосував 241 депутат ВР.
Дивися повний текст ВР планує ввести кримінальну відповідальність за незаконне перетинання держкордону.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 14:24
ВР планує ввести кримінальну відповідальність за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР планує ввести кримінальну відповідальність за незаконне перетинання держкордону.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 00:47
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