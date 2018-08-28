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ВР планує ввести кримінальну
відповідальність за...

ВР планує ввести кримінальну відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:24

ВР планує ввести кримінальну відповідальність за...

Пропонуємо до обговорення:
За документ проголосував 241 депутат ВР.

Дивися повний текст ВР планує ввести кримінальну відповідальність за незаконне перетинання держкордону.
R2
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Фсьо міхуїл. кури траву в Амстері
kyiv7777
 
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kyiv7777 а яке він має відношення до Росії?
lite
 
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  lite написав:kyiv7777 а яке він має відношення до Росії?

Де знаходиться Курченко та його гроші, куди виведені його активи? За цирк саакашвілі річної давнини по Києву - сплатив курченко. Є всі докази. Ось і відношення, вже майже рік пройшов. Ти спав?
locustsucol
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