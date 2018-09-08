Міністерство фінансів Польщі має намір посилити систему, що дозволяє електронні покупки за межами Європейського Союзу без сплати податків.
Дивися повний текст Влада Польщі хоче ввести податок на покупки на AliExpress.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 14:25
Влада Польщі хоче ввести податок на покупки на AliExpress
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада Польщі хоче ввести податок на покупки на AliExpress.
Додано: Чет 06 вер, 2018 14:25
С Нового года в Украине тоже облагать будут.
И большая зеленая украинская Жаба начала подготовку общественного мнения.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:59
В Германии за товар из за пределы ЕС и стоимостью выше 20€ нужно растаможку оплатить.
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