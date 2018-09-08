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Влада Польщі хоче ввести податок
на покупки на AliExpress

Влада Польщі хоче ввести податок на покупки на AliExpress
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:25

Влада Польщі хоче ввести податок на покупки на AliExpress

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів Польщі має намір посилити систему, що дозволяє електронні покупки за межами Європейського Союзу без сплати податків.

Дивися повний текст Влада Польщі хоче ввести податок на покупки на AliExpress.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 14:25

С Нового года в Украине тоже облагать будут.
И большая зеленая украинская Жаба начала подготовку общественного мнения.
zloy_ukr
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Жабу зовут Укрпочта?
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В Германии за товар из за пределы ЕС и стоимостью выше 20€ нужно растаможку оплатить.
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