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НБУ знову підвищив
облікову ставку

НБУ знову підвищив облікову ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 16:08

НБУ знову підвищив облікову ставку

Пропонуємо до обговорення:
Востаннє НБУ знижував облікову ставку - до 12,5% з 13% річних - 26 травня 2017 року.

Дивися повний текст НБУ знову підвищив облікову ставку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 16:13

Заголовок верный, а цифры не те - сегодня НБУ поднял ставку до 18% годовых.
Волгарь
 
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