Востаннє НБУ знижував облікову ставку - до 12,5% з 13% річних - 26 травня 2017 року.
Дивися повний текст НБУ знову підвищив облікову ставку.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 16:08
НБУ знову підвищив облікову ставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ знову підвищив облікову ставку.
Додано: Чет 06 вер, 2018 16:13
Заголовок верный, а цифры не те - сегодня НБУ поднял ставку до 18% годовых.
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