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Рада скасувала мораторій
на експорт дров

Рада скасувала мораторій на експорт дров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 17:56

Рада скасувала мораторій на експорт дров

Пропонуємо до обговорення:
За ухвалення закону в цілому з пропозиціями Президента Петра Порошенка виключити ці норми проголосували 246 депутатів при мінімально необхідних 226.

Дивися повний текст Рада скасувала мораторій на експорт дров.
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 17:57

из всего выше сказанного я понял, раньше можно было заниматься контробандой и это было законно? И еще как можно говорить о сохранности лесов разрешая экспорт, причем не ограничивая его, а для своего люда четко прописать объем потребления? Ты смотри и это каким-то волшебным образом совпала с приездом миссии МВФ, так вы уже определитесь проживете вы без транша или нет! Что дальше, наверно цена на газ осталась пока миссия не уехала...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 00:59

  Cactus написав:из всего выше сказанного я понял, раньше можно было заниматься контробандой и это было законно? И еще как можно говорить о сохранности лесов разрешая экспорт, причем не ограничивая его, а для своего люда четко прописать объем потребления? Ты смотри и это каким-то волшебным образом совпала с приездом миссии МВФ, так вы уже определитесь проживете вы без транша или нет! Что дальше, наверно цена на газ осталась пока миссия не уехала...

Проблема в лесах не то, что кто-то готов купить дрова или дерево на мебель, а в том, что происходит бесконтрольная вырубка, т.е. корумпированны лесничества. Не имеет значения, есть ембарго или нет - незаконно вырубают из-за пофигизма местного населения и гинлости, ценичности лесников и их структур.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:48

  locustsucol написав:
  Cactus написав:из всего выше сказанного я понял, раньше можно было заниматься контробандой и это было законно? И еще как можно говорить о сохранности лесов разрешая экспорт, причем не ограничивая его, а для своего люда четко прописать объем потребления? Ты смотри и это каким-то волшебным образом совпала с приездом миссии МВФ, так вы уже определитесь проживете вы без транша или нет! Что дальше, наверно цена на газ осталась пока миссия не уехала...

Проблема в лесах не то, что кто-то готов купить дрова или дерево на мебель, а в том, что происходит бесконтрольная вырубка, т.е. корумпированны лесничества. Не имеет значения, есть ембарго или нет - незаконно вырубают из-за пофигизма местного населения и гинлости, ценичности лесников и их структур.


бред вы пишите, население не принимает законы, население не контролирует вырубку, население не может препятствовать вывозу леса за рубеж, как в прочем и кредиты брать от мвф население так же не может, не так ли?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:13

Re: Рада скасувала мораторій на експорт дров

Cactus написав:
  locustsucol написав:
  Cactus написав:из всего выше сказанного я понял, раньше можно было заниматься контробандой и это было законно? И еще как можно говорить о сохранности лесов разрешая экспорт, причем не ограничивая его, а для своего люда четко прописать объем потребления? Ты смотри и это каким-то волшебным образом совпала с приездом миссии МВФ, так вы уже определитесь проживете вы без транша или нет! Что дальше, наверно цена на газ осталась пока миссия не уехала...

Проблема в лесах не то, что кто-то готов купить дрова или дерево на мебель, а в том, что происходит бесконтрольная вырубка, т.е. корумпированны лесничества. Не имеет значения, есть ембарго или нет - незаконно вырубают из-за пофигизма местного населения и гинлости, ценичности лесников и их структур.


бред вы пишите, население не принимает законы, население не контролирует вырубку, население не может препятствовать вывозу леса за рубеж, как в прочем и кредиты брать от мвф население так же не может, не так ли?
Население само этой же вырубкой и занимается, не инопланетяне
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:23

  Faceless написав:
Население само этой же вырубкой и занимается, не инопланетяне[/quote]

От же ж - а Ви пробували в лісі зрубати і вивезти хоч одне дерево ?
Без дозволу лісника ? Чи навіть хмиз - але багато ?
Що за ... - місцеві хіба працюють руками . Чи вони повинні дуже свідомо підходити до проблеми лісів - і ставати на захист від законних з точки зору місцевої влади вирубок ? І працювати десь в інших місцях ...
Демагог !
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:33

"Лёгким движением руки брюки превращаются… Брюки превращаются… Превращаются брюки… В элегантные шорты."
:)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 13:00

  locustsucol написав:Проблема в лесах не то, что кто-то готов купить дрова или дерево на мебель, а в том, что происходит бесконтрольная вырубка, т.е. корумпированны лесничества. Не имеет значения, есть ембарго или нет - незаконно вырубают из-за пофигизма местного населения и гинлости, ценичности лесников и их структур.

М-дя, может вы хотя бы каким-то редактором проверяли бы написанное - уровень грамотности зашкаливает всего в двух то предложениях, читать тяжело. Ну то такое: мысли что в голове, что в письме сумбурные, неудивительно.
По сути топика: становится доступна очередная схема вывоза кругляка, под таможенным кодом дров. Под дрова идет более высокий индикатив, но иностранные деревообрабатывающие концерны готовы платить более высокую цену - по факту, с учетом схем, у них и так высокие издержки. Так все по белому, а что ложить в дробилки комбината, скажем, производящего ДСП, МДФ или ОСП, пофиг. Главное, выдержать пропорции хвойных и лиственных пород
sequence
 
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