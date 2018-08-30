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НБУ дав прогноз інфляції до кінця 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 вер, 2018 18:08
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України вважає актуальним липневий прогноз зниження інфляції до 8,9% в 2018 році, її повернення до цільового діапазону в кінці 2019 року і середньострокової цілі 5% в 2020 році.
Дивися повний текст НБУ дав прогноз інфляції до кінця 2018 року
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R2
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Додано: Чет 06 вер, 2018 18:08
да вы уже достали своими мнениями, продолжение сотрудничества с МВФ, - что позволит еще больше взять кредитов,- что послужит сигналом дальнейшего продвижения реформ (под словом "реформ" нужно понимать дотянуть до выборов), это я так понимаю политика партии?
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Cactus
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 00:52
Cactus написав:
да вы уже достали своими мнениями, продолжение сотрудничества с МВФ, - что позволит еще больше взять кредитов,- что послужит сигналом дальнейшего продвижения реформ (под словом "реформ" нужно понимать дотянуть до выборов), это я так понимаю политика партии?
Долги никуда не могут исчезнуть. Их взяла большей степени Юлия и азиров с яныком. Именно для выплаты коммерческих дорогих долгов этиъ йолопов и нужны дешевые длинные кредиты от МВФ.
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locustsucol
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:40
locustsucol написав: Cactus написав:
да вы уже достали своими мнениями, продолжение сотрудничества с МВФ, - что позволит еще больше взять кредитов,- что послужит сигналом дальнейшего продвижения реформ (под словом "реформ" нужно понимать дотянуть до выборов), это я так понимаю политика партии?
Долги никуда не могут исчезнуть. Их взяла большей степени Юлия и азиров с яныком. Именно для выплаты коммерческих дорогих долгов этиъ йолопов и нужны дешевые длинные кредиты от МВФ.
да...как всегда попередники, смените пластинку!
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Cactus
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