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Мінфін готовий переписати
бюджет-2019, якщо впровадять...

Мінфін готовий переписати бюджет-2019, якщо впровадять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 18:46

Мінфін готовий переписати бюджет-2019, якщо впровадять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Дивися повний текст Мінфін готовий переписати бюджет-2019, якщо впровадять новий податок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 18:46

а какой новый налог может быть меньше чем за 6 масяцев до начала налогового года?...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 19:23

Прочувствуйте и насладитесь уровнем цинизма - "новый налог", который приводит к снижению доходов Бюджета, а не их росту.

Это только для пересичных новые налоги приводят к росту фискальной нагрузки
(а следовательно и доходов Бюджета). Например, военный сбор, который появился в 2014 году, и со всех своих доходов я, вы - все физические лица - платят 1.5% с зарплаты, прибыли от депозитов, позитивной разницы торговли ОВГЗ и т.д. Причем, все это в дополнение к НДФЛ, который взимался всегда.

А для владельцев крупного капитала "новый налог" - это не тот, который увеличивает фискальную нагрузку, а который снижает!

Так называемый налог на выведенный капитал - на самом деле никакой не новый налог, а старый добрый налог на прибыль, который теперь будет взиматься не со всей фискальной базы - чистой прибыли, а только с той ее части, которая бизнесом не реинвестируется, а выводится за границу, т.е. репатриируется.

Вроде бы хорошо же! Инвесторы склонны вкладывать в Украину.

Согласен, но лишь отчасти!

Аналогией для плательщиков НДФЛ и военного сбора в таком случае была бы компенсация уплаченных налоговых сборов с той части ваших доходов, которую вы потратили в Украине (то есть, процентов так 90-99% от того, что вы платите - в зависимости от того, кто как часто ездит за границу и делает покупки в заграничных интернет-магазинах).

Скажите, уважаемые "коллеги" - плательщики НДФЛ и военного сбора - согласны ли вы продолжать платить 90-99% налогов и сборов в Бюджет при условии, что богатейшие украинцы и иностранные инвесторы, зарабатывающие миллионы здесь, будут освобождены от этих же налоговых обязательств?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 19:48

  Cler написав:а какой новый налог может быть меньше чем за 6 масяцев до начала налогового года?...


Да ладно... вспомните например как налог на проценты по депозитам вводили. В такой стране живем.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 16:57

  ramaz написав:
  Cler написав:а какой новый налог может быть меньше чем за 6 масяцев до начала налогового года?...

Да ладно... вспомните например как налог на проценты по депозитам вводили. В такой стране живем.

нарушение законов приводит только к ещё большему беззаконию в будущем...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Cler
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