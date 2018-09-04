Мінфін готовий переписати бюджет-2019, якщо впровадять...

Додано: Чет 06 вер, 2018 19:23

Прочувствуйте и насладитесь уровнем цинизма - "новый налог", который приводит к снижению доходов Бюджета, а не их росту.



Это только для пересичных новые налоги приводят к росту фискальной нагрузки

(а следовательно и доходов Бюджета). Например, военный сбор, который появился в 2014 году, и со всех своих доходов я, вы - все физические лица - платят 1.5% с зарплаты, прибыли от депозитов, позитивной разницы торговли ОВГЗ и т.д. Причем, все это в дополнение к НДФЛ, который взимался всегда.



А для владельцев крупного капитала "новый налог" - это не тот, который увеличивает фискальную нагрузку, а который снижает!



Так называемый налог на выведенный капитал - на самом деле никакой не новый налог, а старый добрый налог на прибыль, который теперь будет взиматься не со всей фискальной базы - чистой прибыли, а только с той ее части, которая бизнесом не реинвестируется, а выводится за границу, т.е. репатриируется.



Вроде бы хорошо же! Инвесторы склонны вкладывать в Украину.



Согласен, но лишь отчасти!



Аналогией для плательщиков НДФЛ и военного сбора в таком случае была бы компенсация уплаченных налоговых сборов с той части ваших доходов, которую вы потратили в Украине (то есть, процентов так 90-99% от того, что вы платите - в зависимости от того, кто как часто ездит за границу и делает покупки в заграничных интернет-магазинах).



Скажите, уважаемые "коллеги" - плательщики НДФЛ и военного сбора - согласны ли вы продолжать платить 90-99% налогов и сборов в Бюджет при условии, что богатейшие украинцы и иностранные инвесторы, зарабатывающие миллионы здесь, будут освобождены от этих же налоговых обязательств?..