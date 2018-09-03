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Чому осінній стрибок курсу
долара відбувся раніше, ніж...

Чому осінній стрибок курсу долара відбувся раніше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 19:58

Чому осінній стрибок курсу долара відбувся раніше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

Дивися повний текст Чому осінній стрибок курсу долара відбувся раніше, ніж зазвичай: пояснення НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 20:13

Прочел - короче, гривна выросла и все хорошо.
И вообще, нацбанк - наш кормилец и поилец.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 21:47

то что Чурий болтун, это ничего не сказать, в наших реалиях правильнее сравнивать не с началом года, а с тем же периодом прошлого, по итогу получиться, турецкая лира приблизительно 75%, российский рубль - так же около 18%, польский злотый - так же порядка 7% , а что же с гривней, а гривня оказывается обесценилась порядка 7%. Так что Чурий с большой буквы БОЛТУН!
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 01:09

  Cactus написав:то что Чурий болтун, это ничего не сказать, в наших реалиях правильнее сравнивать не с началом года, а с тем же периодом прошлого, по итогу получиться, турецкая лира приблизительно 75%, российский рубль - так же около 18%, польский злотый - так же порядка 7% , а что же с гривней, а гривня оказывается обесценилась порядка 7%. Так что Чурий с большой буквы БОЛТУН!

А относительно апреля 2018, а не сентября 2017 - гривна "обесценилась" на 8%, а не 7%.
Основная проблема Украины сейчас - это аномальная попоболь зрадофилов. Им невдомек причины инфляции, роста импорта - рост зарплат на 30% в год 3-ий год подряд при инфляции в 15%, что вынуждает регулятора поднимать учетную ставку. Зрадофил он такой - главное, что у него зубы болят, работы нет, запоребрик любимый далеко и все дальше.
Выпей алкоголя и не нуди. Плати акциз на попоболь и зрадофилию молча.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:45

судя по последним абзацам этой статьи, гривна более стабильная и крепкая валюта чем евро. Стоит евровые запасы страны менять на гривневые
link654
 
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