Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.
Дивися повний текст Чому осінній стрибок курсу долара відбувся раніше, ніж зазвичай: пояснення НБУ.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 19:58
Чому осінній стрибок курсу долара відбувся раніше, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому осінній стрибок курсу долара відбувся раніше, ніж зазвичай: пояснення НБУ.
Додано: Чет 06 вер, 2018 20:13
Прочел - короче, гривна выросла и все хорошо.
И вообще, нацбанк - наш кормилец и поилец.
Додано: Чет 06 вер, 2018 21:47
то что Чурий болтун, это ничего не сказать, в наших реалиях правильнее сравнивать не с началом года, а с тем же периодом прошлого, по итогу получиться, турецкая лира приблизительно 75%, российский рубль - так же около 18%, польский злотый - так же порядка 7% , а что же с гривней, а гривня оказывается обесценилась порядка 7%. Так что Чурий с большой буквы БОЛТУН!
Додано: П'ят 07 вер, 2018 01:09
А относительно апреля 2018, а не сентября 2017 - гривна "обесценилась" на 8%, а не 7%.
Основная проблема Украины сейчас - это аномальная попоболь зрадофилов. Им невдомек причины инфляции, роста импорта - рост зарплат на 30% в год 3-ий год подряд при инфляции в 15%, что вынуждает регулятора поднимать учетную ставку. Зрадофил он такой - главное, что у него зубы болят, работы нет, запоребрик любимый далеко и все дальше.
Выпей алкоголя и не нуди. Плати акциз на попоболь и зрадофилию молча.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:45
судя по последним абзацам этой статьи, гривна более стабильная и крепкая валюта чем евро. Стоит евровые запасы страны менять на гривневые
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