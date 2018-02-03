Додано: Чет 06 вер, 2018 21:31

Клоунада!Когда Украина импортировала газа не 12 млрд кубов в год, как сейчас, а 30, как 10 лет назад, то наш экспорт составлял 95 млрд долларов, а не 55...Украина была 2-м крупнейшим нетто-экспортером минеральных удобрений в Европе - сегодня крупнейший нетто-импортер. Выплавка стали составляла 43 млн тонн, сейчас 23....На газе промышленность создавала добавленную стоимость, значительную часть которой мы экспортировали и взамен импортировали то, что не умеем прозводить сами.Сейчас экспортируем только рабочую силу и подсолнух - больше нечего, а живем на "донаты" трудовых мигрантов в пользу оставшихся (у кого остались) родственников.Стойкая, однако, модель экономики...Добыча же собственного газа не увеличились за 10 лет ни на сколько (учитывая потерю Черноморнефтегаза)! Одна болтовня!А потребители то уже даже в долларах платят в 2.5 газа больше за газ, чем платили до "реформы". И во сколько же раз еще предлагает "эксперт" увеличить цену, чтобы "наконец, внутренняя добыча начала расти"?..Сколько за "мнение" берешь, Гончар? Сложно и представить, за счет чего еще может существовать эта никому не известная шарашка под названием "Центр глобалистики"...