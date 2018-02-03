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Експерт пояснив, чим загрожує
Україні "дешевий газ"

Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234 ... 7>
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 20:38

Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ"

Пропонуємо до обговорення:
Встановлення низьких цін на газ загрожує поверненням України в минуле, каже експерт.

Дивися повний текст Експерт пояснив, чим загрожує Україні \"дешевий газ\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 20:38

Вовсю развернулась компания Петя-2. И месторождения начали "открывать" одно за другим. Только вот результат Пети-1 такой, что жизненный уровень большинства украинцев упал в несколько раз.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 20:51

Де цей маразматик побачив "дешевий газ"?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 20:59

В кавычки нужно брать не "дешевый газ" а "эксперт"
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 21:17

Re: Експерт пояснив, чим загрожує Україні

Человек дело говорит. Давайте не смешивать экономику с политикой.
Будет дешевый газ (продажа населению) - не будет инвестиций в добычу, будем зависеть от внешних поставщиков.
И наоборот, будет газ по рыночной стоимости (считай импортной) - будут инвестиции, рост экономики, налоги, рабочие места, и, что самое важное, - валюта (а у нас минусовое сальдо) будет оставаться в стране.
А то, что люди не могут заплатить за газ по рыночной цене - это проблема другого характера, которую тоже нужно решать. Но скатываться в популизм и орать "газ народу задарма" - все равно что вернуться в газовое рабство, которое было до этого.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 21:18

Діло каже експерт.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 21:31

Re: Експерт пояснив, чим загрожує Україні

Клоунада!

Когда Украина импортировала газа не 12 млрд кубов в год, как сейчас, а 30, как 10 лет назад, то наш экспорт составлял 95 млрд долларов, а не 55...

Украина была 2-м крупнейшим нетто-экспортером минеральных удобрений в Европе - сегодня крупнейший нетто-импортер. Выплавка стали составляла 43 млн тонн, сейчас 23....

На газе промышленность создавала добавленную стоимость, значительную часть которой мы экспортировали и взамен импортировали то, что не умеем прозводить сами.

Сейчас экспортируем только рабочую силу и подсолнух - больше нечего, а живем на "донаты" трудовых мигрантов в пользу оставшихся (у кого остались) родственников.

Стойкая, однако, модель экономики...

Добыча же собственного газа не увеличились за 10 лет ни на сколько (учитывая потерю Черноморнефтегаза)! Одна болтовня!

А потребители то уже даже в долларах платят в 2.5 газа больше за газ, чем платили до "реформы". И во сколько же раз еще предлагает "эксперт" увеличить цену, чтобы "наконец, внутренняя добыча начала расти"?..

Сколько за "мнение" берешь, Гончар? Сложно и представить, за счет чего еще может существовать эта никому не известная шарашка под названием "Центр глобалистики"...

https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
https://roots-finance.com/yeksport-ukra ... -istoriyu/
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 21:37

  BBC написав:Де цей маразматик побачив "дешевий газ"?

Та це нове цу із банкової.
"Платіть ще більше, щоб ми пробурили нові скважини, для того щоб ви платили ще більше..."
Мені яка різниця скільки скважин вони пробурили, якщо я буду купувати газ дорожче чим німці.
А сальдо завжди буде від'ємним тому що на ринок ЄС поки запропонувати мало чого можемо.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 21:46

Re: Експерт пояснив, чим загрожує Україні

Вот как можно сравнивать то, что было до 2014 года и то, что есть сейчас, без Крыма и Донбасса??
Как раз сейчас газа внутренней добычи полностью хватает для внутреннего НЕ промышленного потребления и цену на него с лёгкостью можно снижать в 3 раза. Хотите развивать добычу, серьёзно?? А что мешало это делать в последние несколько лет?? Куда девается разница от себестоимости и той "справедливой" цены для бытовых потребителей? Думаю ответ всем известен...
a-betic
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 22:01

  zРадио написав:Клоунада!
...
Сейчас экспортируем только рабочую силу и подсолнух - больше нечего, а живем на "донаты" трудовых мигрантов в пользу оставшихся (у кого остались) родственников.


Почти 100% клоунада, забыл только "хахлы без газа замерзнут" и "Недороссия от Одессы до Донбасса".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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