Встановлення низьких цін на газ загрожує поверненням України в минуле, каже експерт.
Дивися повний текст Експерт пояснив, чим загрожує Україні \"дешевий газ\".
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Додано: Чет 06 вер, 2018 20:38
Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснив, чим загрожує Україні \"дешевий газ\".
Додано: Чет 06 вер, 2018 20:38
Вовсю развернулась компания Петя-2. И месторождения начали "открывать" одно за другим. Только вот результат Пети-1 такой, что жизненный уровень большинства украинцев упал в несколько раз.
Додано: Чет 06 вер, 2018 21:17
Re: Експерт пояснив, чим загрожує Україні
Человек дело говорит. Давайте не смешивать экономику с политикой.
Будет дешевый газ (продажа населению) - не будет инвестиций в добычу, будем зависеть от внешних поставщиков.
И наоборот, будет газ по рыночной стоимости (считай импортной) - будут инвестиции, рост экономики, налоги, рабочие места, и, что самое важное, - валюта (а у нас минусовое сальдо) будет оставаться в стране.
А то, что люди не могут заплатить за газ по рыночной цене - это проблема другого характера, которую тоже нужно решать. Но скатываться в популизм и орать "газ народу задарма" - все равно что вернуться в газовое рабство, которое было до этого.
Додано: Чет 06 вер, 2018 21:31
Re: Експерт пояснив, чим загрожує Україні
Клоунада!
Когда Украина импортировала газа не 12 млрд кубов в год, как сейчас, а 30, как 10 лет назад, то наш экспорт составлял 95 млрд долларов, а не 55...
Украина была 2-м крупнейшим нетто-экспортером минеральных удобрений в Европе - сегодня крупнейший нетто-импортер. Выплавка стали составляла 43 млн тонн, сейчас 23....
На газе промышленность создавала добавленную стоимость, значительную часть которой мы экспортировали и взамен импортировали то, что не умеем прозводить сами.
Сейчас экспортируем только рабочую силу и подсолнух - больше нечего, а живем на "донаты" трудовых мигрантов в пользу оставшихся (у кого остались) родственников.
Стойкая, однако, модель экономики...
Добыча же собственного газа не увеличились за 10 лет ни на сколько (учитывая потерю Черноморнефтегаза)! Одна болтовня!
А потребители то уже даже в долларах платят в 2.5 газа больше за газ, чем платили до "реформы". И во сколько же раз еще предлагает "эксперт" увеличить цену, чтобы "наконец, внутренняя добыча начала расти"?..
Сколько за "мнение" берешь, Гончар? Сложно и представить, за счет чего еще может существовать эта никому не известная шарашка под названием "Центр глобалистики"...
Додано: Чет 06 вер, 2018 21:37
Та це нове цу із банкової.
"Платіть ще більше, щоб ми пробурили нові скважини, для того щоб ви платили ще більше..."
Мені яка різниця скільки скважин вони пробурили, якщо я буду купувати газ дорожче чим німці.
А сальдо завжди буде від'ємним тому що на ринок ЄС поки запропонувати мало чого можемо.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 06 вер, 2018 21:46
Re: Експерт пояснив, чим загрожує Україні
Вот как можно сравнивать то, что было до 2014 года и то, что есть сейчас, без Крыма и Донбасса??
Как раз сейчас газа внутренней добычи полностью хватает для внутреннего НЕ промышленного потребления и цену на него с лёгкостью можно снижать в 3 раза. Хотите развивать добычу, серьёзно?? А что мешало это делать в последние несколько лет?? Куда девается разница от себестоимости и той "справедливой" цены для бытовых потребителей? Думаю ответ всем известен...
Додано: Чет 06 вер, 2018 22:01
Почти 100% клоунада, забыл только "хахлы без газа замерзнут" и "Недороссия от Одессы до Донбасса".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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