Додано: Вів 18 гру, 2018 15:28

Если мы идем в Европу, входим в её свободный рынок, который предусматривает свободу перемещения товаров и капитала, но незабываем и свободу выбора всех предпринимателей этого большого рынка, который при популистическом лозунге Ю. Тимошенко - "Я сделаю газ в два раза дешевле" - привлечет на этот рынок и покупателей газа из Европы. Если мы закроем рынок дешевого газа в Украине, яко бы что мы его только будем продавать украинскому населению, то Украина наткнется на крупные неприятности от ЕС за закрытие своего рынка для покупателей ЕС. Нас просто выбросят из рынка ЕС за протекционизм. В ЕС у нас доля экспорта доходит до 40% общего товарооборота. Второй вопрос - мы низкой ценой газа полностью остановим инвестиции в развитие добычи газа в Украине. Это понятно даже представителям малого и среднего бизнеса. А населению Украины надо грамотно разъяснять, куда идут сверхприбыли и правительству четко контролировать инвестиции в газодобывающую отрасль. Будьте умнее на выборах, не продавайте свою свободу за хлеб, потом и хлеб у Вас отберут те же популисты.