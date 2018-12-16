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Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 вер, 2018 18:09
se64plus написав:
А решают все элиты.
Чушь. Так называемые элиты просто умело набрасывают вражды разным группам населения. Обычная манипуляция мегапатриотизмом, какими-то языковыми вопросами, томосами, как только не прогнешься, чтобы отвести внимание людей от вопросов экономики.
Уже третье поколение так называемых элит после 2004 года действует по одной методике.
И пока очень удачно, внося умело рознь среди разных групп населения.
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freeze
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Додано: Суб 08 вер, 2018 18:28
Вкладчик1234 написав:
В нашем случае - "элиты" (в кавычках). Или "так называемые элиты". Или "самопровозглашенные элиты".
Потому что к настоящей элите этот сброд отношения не имеет
Как вам будет угодно.
freeze написав: se64plus написав:
А решают все элиты.
Чушь. Так называемые элиты просто умело набрасывают вражды разным группам населения. Обычная манипуляция мегапатриотизмом, какими-то языковыми вопросами, томосами, как только не прогнешься, чтобы отвести внимание людей от вопросов экономики.
Уже третье поколение так называемых элит после 2004 года действует по одной методике.
И пока очень удачно, внося умело рознь среди разных групп населения.
Что именно вы называете чушью? Я вот вижу в ваших словах подтверждение моих
Добавлю только, что это началось не в 2004 году. А столетием (столетиями?) раньше.
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Додано: Суб 08 вер, 2018 19:43
se64plus написав:
Добавлю только, что это началось не в 2004 году. А столетием (столетиями?) раньше.
Я не помню столетия назад, я помню времена СССР и времена Кучма, вражды было на порядок меньше.
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Додано: Суб 08 вер, 2018 20:22
freeze написав: se64plus написав:
Добавлю только, что это началось не в 2004 году. А столетием (столетиями?) раньше.
Я не помню столетия назад, я помню времена СССР и времена Кучма, вражды было на порядок меньше.
Во времена Кучмы была Тузла и о. Змеиный.
С Тузлой Кучма не зассал, и и руссиано включили заднюю, пока не дождались более "подходящих" (для себя) украинских керманычей.
Со Змеиным точно не помню. Вроде просто решилось дипломатическим путём
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 08 вер, 2018 20:39
Вкладчик1234 написав: freeze написав: se64plus написав:
Добавлю только, что это началось не в 2004 году. А столетием (столетиями?) раньше.
Я не помню столетия назад, я помню времена СССР и времена Кучма, вражды было на порядок меньше.
Во времена Кучмы была Тузла и о. Змеиный.
С Тузлой Кучма не зассал, и и руссиано включили заднюю, пока не дождались более "подходящих" (для себя) украинских керманычей.
Со Змеиным точно не помню. Вроде просто решилось дипломатическим путём
Я имею в виду отношения внутри украинского общества.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 15:28
Если мы идем в Европу, входим в её свободный рынок, который предусматривает свободу перемещения товаров и капитала, но незабываем и свободу выбора всех предпринимателей этого большого рынка, который при популистическом лозунге Ю. Тимошенко - "Я сделаю газ в два раза дешевле" - привлечет на этот рынок и покупателей газа из Европы. Если мы закроем рынок дешевого газа в Украине, яко бы что мы его только будем продавать украинскому населению, то Украина наткнется на крупные неприятности от ЕС за закрытие своего рынка для покупателей ЕС. Нас просто выбросят из рынка ЕС за протекционизм. В ЕС у нас доля экспорта доходит до 40% общего товарооборота. Второй вопрос - мы низкой ценой газа полностью остановим инвестиции в развитие добычи газа в Украине. Это понятно даже представителям малого и среднего бизнеса. А населению Украины надо грамотно разъяснять, куда идут сверхприбыли и правительству четко контролировать инвестиции в газодобывающую отрасль. Будьте умнее на выборах, не продавайте свою свободу за хлеб, потом и хлеб у Вас отберут те же популисты.
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psv2018
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Додано: Вів 18 гру, 2018 15:55
psv2018 написав:
Если мы идем в Европу, входим в её свободный рынок, который предусматривает свободу перемещения товаров и капитала, но незабываем и свободу выбора всех предпринимателей этого большого рынка, который при популистическом лозунге Ю. Тимошенко - "Я сделаю газ в два раза дешевле" - привлечет на этот рынок и покупателей газа из Европы. Если мы закроем рынок дешевого газа в Украине, яко бы что мы его только будем продавать украинскому населению, то Украина наткнется на крупные неприятности от ЕС за закрытие своего рынка для покупателей ЕС. Нас просто выбросят из рынка ЕС за протекционизм. В ЕС у нас доля экспорта доходит до 40% общего товарооборота. Второй вопрос - мы низкой ценой газа полностью остановим инвестиции в развитие добычи газа в Украине. Это понятно даже представителям малого и среднего бизнеса. А населению Украины надо грамотно разъяснять, куда идут сверхприбыли и правительству четко контролировать инвестиции в газодобывающую отрасль. Будьте умнее на выборах, не продавайте свою свободу за хлеб, потом и хлеб у Вас отберут те же популисты.
Вы, простите, специально для ЭТОГО зарегистрировались сегодня на форуме?
Извините, но Ваш пост - набор плохо связанных логически, имеющих очень слабое отношение к реальности НЕКИХ предположений
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Волгарь
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:27
Волгарь написав:
Извините, но Ваш пост - набор плохо связанных логически, имеющих очень слабое отношение к реальности НЕКИХ предположений
Все правильно - знизить тарифи - буде сама шукати гроші на борги. Не знайде, тому не знизить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 18 гру, 2018 17:48
freeze написав:
Я имею в виду отношения внутри украинского общества.
А внутри украинского общества вражда зародилась сама по себе, без влияния рашкинских пропагандонов/политологов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Сер 19 гру, 2018 01:06
laa1999 написав: makishin60 написав:
Это он говорит кому ? простым как я людям с зарплатой с которой хрен оплатишь коммуналку без субсидии ??? а теперь еще и с субсидиями намутили беря доходы мужа и жены два раза , но без норм расхода . Я бы этому эксперту пожелал жить с украинской настоящей зарплатой и дорогим газом , пусть платит если такой умный а потом на хлеб и воду . В квартире дровами не натопишь и грубку не построишь.
А где ты квартиру взял,если за газ не можешь платить? За зарплату смог квартиру купить, а за газ не можешь заплатить? Нигде в мире -не субсидируют собственников жилья - только арендаторов. Отдаешь квартиру - государству за гривну - получаешь субсидию на газ...
Слышь умник,никто не говорит о бесплатном газе,но цена должна быть-адекват.И квартира тут не причём.Если активист такой,так поднимай экономику с сотоварищами платой за газ по 20грн.куб.,а не можешь..квартиру-государствую.
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chumakcm1430
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