RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт пояснив, чим загрожує
Україні "дешевий газ"

Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:34

  chumakcm1430 написав:ціна повинна бути-адекват

А яку ціну ви вважаєте адекватною?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ввели штрафи за цькування в школі
R2 » Вів 18 гру, 2018 18:29
9 335
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 09:46
sequence
В Україні затвердили тарифи на оплату послуг первинної...
R2 » Вів 18 гру, 2018 19:19
6 336
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 00:40
AlifeSoft
Що таке prepaid-картки і як вони розвивалися в Україні
R2 » Нед 16 гру, 2018 15:47
2 284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 13:12
ЯЧитатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.