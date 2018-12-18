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Експерт пояснив, чим загрожує
Україні "дешевий газ"

Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:34

  chumakcm1430 написав:ціна повинна бути-адекват

А яку ціну ви вважаєте адекватною?
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:38

Re: Експерт пояснив, чим загрожує Україні

  se64plus написав:И наоборот, будет газ по рыночной стоимости ... - будут инвестиции, рост экономики, налоги, рабочие места,
Я вот это с 1991+ года слышу)) и с него же растут цены но вот инвестиций как то не наблюдается. Зато периодически всплывают скандалы с офшорками, слепыми трастами, особняками в лондонах и скупками футбольных клубов)). И что такое по вашему - "рыночная стоимость"? Вы что когда копаете свою картошку в своем огороде потом оцениваете ее по "рыночной стоимости"? Рыночная стоимость может быть только у картошки с рынка)). Идите в ОАЭ или Катар например расскажите что им внутренняя цена на газ должна быть "рыночной")) Так и газ Украины не должен быть по цене чужого газа. Вот это ст 13 Конституции Украины -> Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа..... никто не отменял....
Рыночная стоимость может быть если брать цену покупного газа + цена газа собственной добычи. Это да но не как поднятие всего до внешней цены. А насчет проблем инвестиции - не нравиться валите, пака пака, и без таких "инвесторов" желающих добывать газ найдется.
Джон
 
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