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Експерт пояснив, чим загрожує
Україні "дешевий газ"

Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:34

  chumakcm1430 написав:ціна повинна бути-адекват

А яку ціну ви вважаєте адекватною?
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:38

Re: Експерт пояснив, чим загрожує Україні

  se64plus написав:И наоборот, будет газ по рыночной стоимости ... - будут инвестиции, рост экономики, налоги, рабочие места,
Я вот это с 1991+ года слышу)) и с него же растут цены но вот инвестиций как то не наблюдается. Зато периодически всплывают скандалы с офшорками, слепыми трастами, особняками в лондонах и скупками футбольных клубов)). И что такое по вашему - "рыночная стоимость"? Вы что когда копаете свою картошку в своем огороде потом оцениваете ее по "рыночной стоимости"? Рыночная стоимость может быть только у картошки с рынка)). Идите в ОАЭ или Катар например расскажите что им внутренняя цена на газ должна быть "рыночной")) Так и газ Украины не должен быть по цене чужого газа. Вот это ст 13 Конституции Украины -> Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа..... никто не отменял....
Рыночная стоимость может быть если брать цену покупного газа + цена газа собственной добычи. Это да но не как поднятие всего до внешней цены. А насчет проблем инвестиции - не нравиться валите, пака пака, и без таких "инвесторов" желающих добывать газ найдется.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:40

  0mage0 написав:
  chumakcm1430 написав:ціна повинна бути-адекват

А яку ціну ви вважаєте адекватною?
3.9-4.5грн/куб.А теперь исходя из этой цены,Вы дайте расклад по всей цепочке,что это убыточно и газовой отрасли "кирдык"и "всё пропало..."
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:01

  chumakcm1430 написав:3.9-4.5грн / куб.А тепер виходячи з цієї ціни, Ви дайте розклад по всьому ланцюжку, що це збитково і газової галузі "кирдик" і "все пропало ..."

Тобто 4500 грн/тис. м3 при тому, що тільки за розподіл газу до кінцевого споживача десь 1000 грн/тис. м3. А ще треба:
обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.11.2018 по 30.11.2018, яка становить 9471,9252 грн. або 339,2114 доларів США за 1 тис. м3.
От і бачимо, що ціна ну ніяк не може бути нижче за 10500 грн/тис. м3
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:24

  0mage0 написав:що тільки за розподіл газу до кінцевого споживача десь 1000 грн/тис. м3


Откуда такие гигантские цифры? Я думаю, есть масса желающих доставить в несколько раз дешевле, но их не допускают до рынка те, кто сейчас пасется на госмонополии.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:27

  0mage0 написав:От і бачимо, що ціна ну ніяк не може бути нижче за 10500 грн/тис. м3


Шесть тысяч - это сто процентов рентабельности и масса желающих заняться этим бизнесом. Всё остальное это для местных терпил, которым нравится садомазохизм.
Французы в пример, Макрон уже покаялся в своих ошибках.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:33

Re: Експерт пояснив, чим загрожує Україні

  freeze написав:Шесть тысяч - это сто процентов рентабельности и масса желающих заняться этим бизнесом.

Якщо хтось продасть дієву скважину. При рентабельності 100% тут би черга стояла з Шелів з Петроліумами. Тільки не стоять, бо з нуля робити - можна і в мінус вийти, при таких цінах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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