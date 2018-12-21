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Експерт пояснив, чим загрожує
Україні "дешевий газ"

Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:08

Re: Експерт пояснив, чим загрожує Україні

  Дваждыдвашник написав:Ну так газ уже по рыночной цене, Нафтогаз не знает куда деньги девать.

Закупки газа в пик отопительного сезона оказались под угрозой из-за плачевного финансового состояния компании «Нафтогаз», написал в своем Facebook глава компании Андрей Коболев.

«В 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем до 2019 года с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС. Ведь только «Укргаздобыча» нуждается в следующем году не менее 38 млрд грн инвестиций, и это очень консервативная оценка. В общем, мы видим, что в 2019-м нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 млрд грн», — написал он.

По словам Коболева, правительство задолжало компании 102,9 млрд грн компенсаций за продажу газа по ценам ниже рыночных. Такая сумма накопилась с октября 2015 года. Кроме того, долги потребителей, которым компания поставляет газ в качестве спецобязательств, достигли 57,5 млрд грн.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/12/2018/ ... m=newsfeed
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