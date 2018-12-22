Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ"
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Дваждыдвашник написав:Ну так газ уже по рыночной цене, Нафтогаз не знает куда деньги девать.
Закупки газа в пик отопительного сезона оказались под угрозой из-за плачевного финансового состояния компании «Нафтогаз», написал в своем Facebook глава компании Андрей Коболев.
«В 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем до 2019 года с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС. Ведь только «Укргаздобыча» нуждается в следующем году не менее 38 млрд грн инвестиций, и это очень консервативная оценка. В общем, мы видим, что в 2019-м нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 млрд грн», — написал он.
По словам Коболева, правительство задолжало компании 102,9 млрд грн компенсаций за продажу газа по ценам ниже рыночных. Такая сумма накопилась с октября 2015 года. Кроме того, долги потребителей, которым компания поставляет газ в качестве спецобязательств, достигли 57,5 млрд грн.