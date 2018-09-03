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Уряд почав виплати компенсації
зекономлених субсидій в...

Уряд почав виплати компенсації зекономлених субсидій в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 22:17

Уряд почав виплати компенсації зекономлених субсидій в...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звітував про початок виплат компенсації зекономлених субсидій, зазначивши при цьому, що заяви на компенсацію "газових" субсидій написали 1,127 млн ​​домогосподарств, по електроенергії - 21 тис.

Дивися повний текст Уряд почав виплати компенсації зекономлених субсидій в двох областях.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 22:17

Не забыв собрать сливки с субсидий пр-во решило выплатить копейки гражданам.
Так же, как не забыло считать при начислении субсидии "автоматом людям працездатного віку у дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень (1762х3), а вот считать такой минимум при начислении зарплат не удосужилось.
ruvex
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