|
|
|
Уряд почав виплати компенсації зекономлених субсидій в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 вер, 2018 22:17
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звітував про початок виплат компенсації зекономлених субсидій, зазначивши при цьому, що заяви на компенсацію "газових" субсидій написали 1,127 млн домогосподарств, по електроенергії - 21 тис.
Дивися повний текст Уряд почав виплати компенсації зекономлених субсидій в двох областях
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84350
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 вер, 2018 22:17
Не забыв собрать сливки с субсидий пр-во решило выплатить копейки гражданам.
Так же, как не забыло считать при начислении субсидии "автоматом людям працездатного віку у дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень (1762х3), а вот считать такой минимум при начислении зарплат не удосужилось.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6477
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|