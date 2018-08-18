Компанія Google випустила ювілейне оновлення браузера Chrome. Воно з'явилося на честь його десятиліття.
Дивися повний текст Google випустив велике оновлення Chrome.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 22:20
Google випустив велике оновлення Chrome
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google випустив велике оновлення Chrome.
Додано: Чет 06 вер, 2018 22:20
А тормозить и жрать немеряно памяти оно меньше стало?
Проблема хрома была в том, что его нельзя оставлять надолго запущенным. Он не умеет освобождать ресурсы...
Додано: Чет 06 вер, 2018 23:13
Re: Google випустив велике оновлення Chrome
Если памяти достаточно то никакой проблемы не наблюдается. Когда очень мало - 4гб например- да, а если хотя бы 8-12 то месяцами открытый и никаких проблем
Додано: Чет 06 вер, 2018 23:41
Faceless 16Gb. Но файл подкачки выключен. Не в этом дело, а в не рациональном использовании ресурсов. Тотже фаерфокс работает себе спокойно и не злоупотребляет...
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 00:39
Re: Google випустив велике оновлення Chrome
Почему то у меня как раз файрфокс отжирает несколько Гб и потом иногда вылетает, а с хромом никаких проблем
Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:41
У хромиумов (Chrome, Opera) есть ограничение на вкладку ~ 3 Гб памяти. У FF такого ограничения нет, поэтому может и жрать с последующим тотальным падением, у Хрома упадет только одна "охреневшая" вкладка.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:21
Только что запущенный Хром с тремя вкладками (форум xiaomi, гугл-переводчик, фб) хуже - только ИЕ
Посидел немного в ФБ (закладок по прежднему 3) :
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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