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Google випустив велике
оновлення Chrome

Google випустив велике оновлення Chrome
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 22:20

Google випустив велике оновлення Chrome

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google випустила ювілейне оновлення браузера Chrome. Воно з'явилося на честь його десятиліття.

Дивися повний текст Google випустив велике оновлення Chrome.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 22:20

А тормозить и жрать немеряно памяти оно меньше стало?
Проблема хрома была в том, что его нельзя оставлять надолго запущенным. Он не умеет освобождать ресурсы...
-rx-
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 23:13

Re: Google випустив велике оновлення Chrome

-rx- написав:А тормозить и жрать немеряно памяти оно меньше стало?
Проблема хрома была в том, что его нельзя оставлять надолго запущенным. Он не умеет освобождать ресурсы...
Если памяти достаточно то никакой проблемы не наблюдается. Когда очень мало - 4гб например- да, а если хотя бы 8-12 то месяцами открытый и никаких проблем
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 23:41

Faceless 16Gb. Но файл подкачки выключен. Не в этом дело, а в не рациональном использовании ресурсов. Тотже фаерфокс работает себе спокойно и не злоупотребляет... :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 00:39

Re: Google випустив велике оновлення Chrome

-rx- написав:Faceless 16Gb. Но файл подкачки выключен. Не в этом дело, а в не рациональном использовании ресурсов. Тотже фаерфокс работает себе спокойно и не злоупотребляет... :mrgreen:
Почему то у меня как раз файрфокс отжирает несколько Гб и потом иногда вылетает, а с хромом никаких проблем
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:41

У хромиумов (Chrome, Opera) есть ограничение на вкладку ~ 3 Гб памяти. У FF такого ограничения нет, поэтому может и жрать с последующим тотальным падением, у Хрома упадет только одна "охреневшая" вкладка.
X2Style
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:21

Только что запущенный Хром с тремя вкладками (форум xiaomi, гугл-переводчик, фб) хуже - только ИЕ :mrgreen: Зображення

Посидел немного в ФБ (закладок по прежднему 3) :
Зображення
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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