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Mercedes-Benz представив
перший електрокар

Mercedes-Benz представив перший електрокар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 22:25

Mercedes-Benz представив перший електрокар

Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник Mercedes-Benz представив перший електрокар власного виробництва.

Дивися повний текст Mercedes-Benz представив перший електрокар.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 22:25

А это - mercedes b-class electric drive b250e - что?
sanyok
 
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