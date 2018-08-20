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Mercedes-Benz представив перший електрокар
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Додано: Чет 06 вер, 2018 22:25
Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник Mercedes-Benz представив перший електрокар власного виробництва.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 22:25
А это - mercedes b-class electric drive b250e - что?
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