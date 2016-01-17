Ядерная война через полгода? А почему нет?

Додано: Чет 06 вер, 2018 23:22

Человеческий мозг так устроен, что события или явления, которые человек не в силах объяснить рациональным способом, применяя доступные ему в данный момент знания, просто игнорирует. Так в свое время считалось, что Земля плоская, а Солнце вращается вокруг Земли. Всего менее четырехстот лет назад Парижская Академия наук издала рескрипт, что камни с неба падать не могут, а еще сто лет назад открытие деления ядра считалось не имеющим никакой практической ценности. То же самое происходит и сегодня. Ведущие физики мира не отрицают сегодня физической невозможности путешествия во времени, но считают это чисто теоретическим открытием. В то же время появляются иногда утечки информации, что работы в этом направлении ведутся и достигаются новые ошеломляющие успехи, причем как в области теории, так и практики. Любой пользователь интернета может погуглить «возможны ли путешествия во времени с точки зрения современной физики» и получить довольно интересный ответ, исключающий категорическое «нет», в том числе и с точки зрения «эффекта бабочки» или например, возможности убить в прошлом своих родителей еще до момента своего рождения. Так, что появившаяся на днях информация, в том числе и видеоролик в ютубе с затемненным силуэтом этого лица, о том, что некий путешественник во времени, назвавший себя Майклом Филлипсом, прибывший к нам из 2075 года, говорит о том, что его целью является предупредить человечество о том, что в марте следующего года начнется война между Северной Кореей и США, которая превратится в ядерную мировую войну, с моей точки зрения, для читающих эти строки может быть и абсурдной, вполне вероятно или вы, читающие, абсолютно уверены, что и в 2075 году путешествия во времени, в том числе, в прошлое, будут абсолютно невозможны. Являетесь ли вы экспертами в этой области, чтобы категорически утверждать подобное?



Теперь обратимся к самой возможности такого развития событий. Забудем о том, что нам эту информацию поведал путешественник во времени. А если бы поведал обычный человек, наш современник? Вы бы тоже сказали, что ядерная война невозможна, даже несмотря на то, что еще несколько месяцев назад мир стоял на пороге такой войны?



Во всей этой истории самое интересное то, что сценарий такой войны и как раз в марте 2019 года был озвучен никем иным, как директором восточно-азиатской программы Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия в Монтерее Джефри Льюисом, и его интервью было опубликовано в одном из самых влиятельных мировых изданий, газете «Вашингтон пост» еще в декабре 2017 года. Причем в самом сценарии нет ничего фантастического. Если очень коротко, то по прогнозу эксперта события будут развиваться так:



Во время обычных в это время совместных учений США и Южной Кореи Северная Корея по ошибке сбивает южнокорейский гражданский авиалайнер, приняв его за бомбардировщик США. В ответ Южная Корея наносит ограниченный удар по некоторым объектам системы ПВО Северной Кореи, а американский президент Трамп пишет в твиттере, что дни северокорейского президента Ким Чен Ына сочтены. Тогда в свою очередь Северная Корея наносит удары по некоторым объектам Южной Кореи, Японии и США. Далее события нарастают и постепенно в войну втягиваются Китай и Россия, причем война будет продолжаться даже после смерти северокорейского президента. Украинские средства массовой информации тоже перепечатали это интервью, по крайней мере, не сделали вид, что это какая-то просто невероятная фантастика.



И наконец, еще раз вернемся а путешественникам во времени, поскольку, как я понимаю, это самый уязвимый пункт моего поста.



Вот что, например, 21 апреля 2017 года писало российское «Утро. ру» ( в данном случае, я не считаю зазорным использовать ссылку на российскую газету, так как речь идет о научных достижениях, а не о политике).



«Весной 2003 года, никому не известный Эндрю Карлсин при помощи 800 долларов заработал на фондовой бирже $350 млн, проведя 126 сделок за две недели. Комиссия по рынку ценных бумаг США заподозрила Карлсина в получении инсайдерской информации от владельцев компаний, и мужчина был задержан ФБР. После допросов он признался, что прибыл из 2256 г. на машине времени, чтобы заработать на исторической информации. Об этом написал еженедельный таблоид Weekly World News, разместив фото 44-летнего Карлсина. Позже за мужчину неизвестные внесли залог в 1 млн долларов и больше его никто не видел. Это фантастическая история скорее сошла бы за сюжет фильма „Назад в будущее 2“, если бы не ряд заявлений ученых в последние месяцы.



В конце марта 2017 года издание Popular Mechanics опубликовало материал о возможности перемещения во времени за счет принципов квантовой механики. На сегодня известно три метода телепортации. Первый многократно описан фантастами — тело перемещается через „кроличью нору“ времени. Второй метод подразумевает биотехнологический разбор человека или предметов на молекулы, которые легче телепортировать по отдельности, а затем сбор в точке прибытия. И третий метод — он кажется ученым наиболее вероятным, хотя звучит абсолютно фантастически. Человек сканируется на атомарном уровне, затем информация отправляется в точку прибытия и там происходит создание нового тела из имеющихся материалов с информационным вложением в молекулы переданной информации. Этот метод напоминает попытку ученых поселить мозг человека во всемирную Сеть, создав искусственный интеллект на базе человека.



Отметим, что сама по себе телепортация — перемещение на расстоянии, уже состоялась в 2012-м и 2014 г. в Лондоне силами ученых-физиков. А уже осенью 2016 года эти опыты успешно повторили в Канаде и Китае. Канадские ученые переместили фотоны — частицы света — на 6 км, а китайцы в два раза дальше — на 12,5 километров. Пока возможна только телепортация фотонов и атомов. Благодаря такому свойству, как „квантовая запутанность“ в квантовой механике, изменение частицы может быть мгновенно передано другой частице, имеющей информационную связь. В итоге одна частица может влиять на другую, а также передавать ей свойства. Это явление можно окрестить квантовым интернетом, который станет космически быстрым. То есть речь идет о первой ступени телепорации.»



При желании каждый может найти море информации, подтверждающий все то, о чем я написал.



Я вовсе не утверждаю, что все обязательно так и произойдет. Я просто говорю о том, что это может произойти, а во всем этой статье нет ничего фантастического, даже если она и кажется вам таковой. Просто примите во внимание. Я буду счастлив, если прогноз американского эксперта не сбудется. Ведь на то он и прогноз, не так ли?