Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, як можна оподатковувати криптовалюти.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 вер, 2018 06:39
У Мінфіні розповіли, як можна оподатковувати криптовалюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, як можна оподатковувати криптовалюти.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 06:39
Ну депутатов понять можно.нарисовал себе в декларации,на ворованные деньги крипты и потом можно отмазаться в доходах.типа намайнил,а если налог платить то продал с ценой меньше чем было,а налог на минус не платиться.Кое кто из ур** задеклприровал по тысячи биткоин кое кто и десятки тысяч.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 19:12
ты теоретик. в блокчейне хранится вся информация по движениям на кошельках. если начнут проверять, а биткоинов на кошельке никогда не было, или появились позже, то вжучат по-полной, если будет желание. Но это уже другая история.
Сейчас спрос на древние кошельки с большими средствами на них колоссальный.
|