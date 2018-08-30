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У Мінфіні розповіли, як можна
оподатковувати криптовалюти

У Мінфіні розповіли, як можна оподатковувати криптовалюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 06:39

У Мінфіні розповіли, як можна оподатковувати криптовалюти

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, як можна оподатковувати криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 06:39

Ну депутатов понять можно.нарисовал себе в декларации,на ворованные деньги крипты и потом можно отмазаться в доходах.типа намайнил,а если налог платить то продал с ценой меньше чем было,а налог на минус не платиться.Кое кто из ур** задеклприровал по тысячи биткоин кое кто и десятки тысяч.
lavidenko
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 19:12

  lavidenko написав:Ну депутатов понять можно.нарисовал себе в декларации,на ворованные деньги крипты и потом можно отмазаться в доходах.типа намайнил,а если налог платить то продал с ценой меньше чем было,а налог на минус не платиться.Кое кто из ур** задеклприровал по тысячи биткоин кое кто и десятки тысяч.

ты теоретик. в блокчейне хранится вся информация по движениям на кошельках. если начнут проверять, а биткоинов на кошельке никогда не было, или появились позже, то вжучат по-полной, если будет желание. Но это уже другая история.

Сейчас спрос на древние кошельки с большими средствами на них колоссальный.
myshapiton
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