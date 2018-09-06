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В Україні побудують 67 вітрових
електростанцій – Порошенко

В Україні побудують 67 вітрових електростанцій – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:23

В Україні побудують 67 вітрових електростанцій – Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Норвегія підписали угоду про реалізацію міжнародного інвестиційного проекту з будівництва комплексу вітрових електростанцій в Херсонській області при провідній ролі норвезької компанії NBT.

Дивися повний текст В Україні побудують 67 вітрових електростанцій – Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:23

“Инвестиция в почти 450 млн долл. позволяет создать новые рабочие места, обеспечить поступление налогов в бюджет.А 250 МВт электроэнергии способны будут обеспечить более трети потребностей Херсонщины" - и при этом будет выкачивать из государственного бюджета страны по 56 млн долл. в год, а до 2030 года (пока крайний срок действия зелёного тарифа, но ведь могут и продлить !) из бюджета страны будет выплачено 672 млн.долл.
Нормальная такая инвестиция, которая нам с вами будет стоить 222 млн.долл или 6.3 МЛРД (!) гривень, а с учётом роста курса долл, будет все 10 млрд. Ну а чё, мы богатые, можем себе позволить.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:56

Автор не видит разницы между ветроэлектростанцией и ветроагрегатом (ветряком)!
borzol
 
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