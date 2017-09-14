До кінця року Україна очікує отримати від заробітчан понад 11 млрд доларів.
Дивися повний текст У НБУ підрахували, скільки трудові мігранти переказали в Україну з початку року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:28
У НБУ підрахували, скільки трудові мігранти переказали в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ підрахували, скільки трудові мігранти переказали в Україну з початку року.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:28
Спят и видят как бы эти переводы сразу шли на погашение кредитов МВФ
Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:09
Денюшку посчитали, осталось токо придумать как её налогами обложить.
На таможне какрманы выворачивать заставять наверное
|