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У НБУ підрахували, скільки
трудові мігранти переказали в...

У НБУ підрахували, скільки трудові мігранти переказали в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:28

У НБУ підрахували, скільки трудові мігранти переказали в...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року Україна очікує отримати від заробітчан понад 11 млрд доларів.

Дивися повний текст У НБУ підрахували, скільки трудові мігранти переказали в Україну з початку року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:28

Спят и видят как бы эти переводы сразу шли на погашение кредитов МВФ
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:15

«Украина получит» Ага, сразу все деньги пойдут в ЗВР.Ору:)
mixail19
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:09

Денюшку посчитали, осталось токо придумать как её налогами обложить.
На таможне какрманы выворачивать заставять наверное
anna_slepko
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