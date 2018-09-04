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Порошенко пообіцяв військовим підвищення виплат на 30%
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:51
Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко запропонував уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%.
Дивися повний текст Порошенко пообіцяв військовим підвищення виплат на 30%
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R2
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:51
как известно обещанного три года ждут, ах нет, четыре, а потом извиняются и потом типа не причем....
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Cactus
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:01
Cactus написав:
как известно обещанного три года ждут, ах нет, четыре, а потом извиняются и потом типа не причем....
Да чего не повысить, повысят без проблем, тем более за всё, что напринимают сейчас перед выборами будет нести ответственность и выполнять другой президент.
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freeze
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:10
freeze написав: Cactus написав:
как известно обещанного три года ждут, ах нет, четыре, а потом извиняются и потом типа не причем....
Да чего не повысить, повысят без проблем, тем более за всё, что напринимают сейчас перед выборами будет нести ответственность и выполнять другой президент.
а правительство тоже другое будет?
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Cactus
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:18
Cactus написав: freeze написав: Cactus написав:
как известно обещанного три года ждут, ах нет, четыре, а потом извиняются и потом типа не причем....
Да чего не повысить, повысят без проблем, тем более за всё, что напринимают сейчас перед выборами будет нести ответственность и выполнять другой президент.
а правительство тоже другое будет?
Конечно. Может быть даже уже в этом году. На Гройсмана идет не слабая атака, соратники его уходят с постов, например Продан.
А возможно после президентских выборов еще более другое правительство будет, и уж наверняка по законодательству в конце следующего года после парламентских выборов будет третье новое.
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freeze
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:19
Cactus написав:
правительство тоже другое будет?
будет другое и.о. правительство
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sal
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:32
посмотрим, хотя до выборов президента я сомневаюсь, что что-то будет, будут меняться какие-то фигуры, а в целом все останется как есть.
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Cactus
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:46
Да нет, все верно. В "правильном" государстве должны быть накормлены силовики всех мастей, остальные пущай крутятся как могут
Жду обещание о поднятии ЗП полиции.
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Igorten
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:15
Нихиба себе. Это уже 1300 гривен в день получается.
Вжарим томосом по автокефалии
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summacut
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:43
Порошенко пообещал. Этим все сказано.
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nik1
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