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Порошенко пообіцяв військовим
підвищення виплат на 30%

Порошенко пообіцяв військовим підвищення виплат на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:51

Порошенко пообіцяв військовим підвищення виплат на 30%

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко запропонував уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%.

Дивися повний текст Порошенко пообіцяв військовим підвищення виплат на 30%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 08:51

как известно обещанного три года ждут, ах нет, четыре, а потом извиняются и потом типа не причем....
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:01

  Cactus написав:как известно обещанного три года ждут, ах нет, четыре, а потом извиняются и потом типа не причем....


Да чего не повысить, повысят без проблем, тем более за всё, что напринимают сейчас перед выборами будет нести ответственность и выполнять другой президент.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:10

  freeze написав:
  Cactus написав:как известно обещанного три года ждут, ах нет, четыре, а потом извиняются и потом типа не причем....


Да чего не повысить, повысят без проблем, тем более за всё, что напринимают сейчас перед выборами будет нести ответственность и выполнять другой президент.


а правительство тоже другое будет?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:18

  Cactus написав:
  freeze написав:
  Cactus написав:как известно обещанного три года ждут, ах нет, четыре, а потом извиняются и потом типа не причем....


Да чего не повысить, повысят без проблем, тем более за всё, что напринимают сейчас перед выборами будет нести ответственность и выполнять другой президент.


а правительство тоже другое будет?


Конечно. Может быть даже уже в этом году. На Гройсмана идет не слабая атака, соратники его уходят с постов, например Продан.
А возможно после президентских выборов еще более другое правительство будет, и уж наверняка по законодательству в конце следующего года после парламентских выборов будет третье новое.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:19

Re: и.о.

  Cactus написав:правительство тоже другое будет?

будет другое и.о. правительство
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:32

посмотрим, хотя до выборов президента я сомневаюсь, что что-то будет, будут меняться какие-то фигуры, а в целом все останется как есть.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 09:46

Да нет, все верно. В "правильном" государстве должны быть накормлены силовики всех мастей, остальные пущай крутятся как могут ;) Жду обещание о поднятии ЗП полиции.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:15

Нихиба себе. Это уже 1300 гривен в день получается.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:43

Порошенко пообещал. Этим все сказано.
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