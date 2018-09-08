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Формула "Роттердам+"
обмежує ринкову силу ДТЕК - глава...

Формула "Роттердам+" обмежує ринкову силу ДТЕК - глава...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:24

Формула "Роттердам+" обмежує ринкову силу ДТЕК - глава...

Пропонуємо до обговорення:
Формульне ціноутворення на енергетичне вугілля за принципом "Роттердам+" обмежує ринкову силу енергохолдингу ДТЕК, вважає глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко.

Дивися повний текст Формула \"Роттердам+\" обмежує ринкову силу ДТЕК - глава НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:24

Перевожу с чиновничьего на человеческий - ДТЭК исчерпал возможности дальнейшего повышения цен на электроэнергию, и теперь формула того самого "Роттердам+" , которая позволила увеличить тарифы в 2.3 раза, не даст их увеличить еще в 1.5, так как стоимость угля даже на бирже города Роттердам, Нидерланды, не растет.

А повысить очень хочется!

Госпожа просто не может признать в открытую, что "рыночная сила ДТЭКа" прямо коррелирует с размером ее банковских счетов за границей, поэтому потребителям, которые на 3-й год, наконец, разобрались, как их вертят с Роттердам+, впаривают новую сказку о том, какая эта формула плохая.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:35

  zРадио написав:Перевожу с чиновничьего на человеческий - ДТЭК исчерпал возможности дальнейшего повышения цен на электроэнергию, и теперь формула того самого "Роттердам+" , которая позволила увеличить тарифы в 2.3 раза, не даст их увеличить еще в 1.5, так как стоимость угля даже на бирже города Роттердам, Нидерланды, не растет.

А повысить очень хочется!

Госпожа просто не может признать в открытую, что "рыночная сила ДТЭКа" прямо коррелирует с размером ее банковских счетов за границей, поэтому потребителям, которые на 3-й год, наконец, разобрались, как их вертят с Роттердам+, впаривают новую сказку о том, какая эта формула плохая.


И теперь "вдруг" появится рынок электроэнергии, на котором ДТЭК "перестанет" быть монополистом. Но это же РЫНОК! Поэтому для пересичных обывателей очередные подорожания электроэнергии будут напрямую связаны с ним.
a-betic
 
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