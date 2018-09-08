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Сухопутне відведення від "Північного потоку 2" отримало...
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:47
Пропонуємо до обговорення:
Сухопутне відведення від "Північного потоку 2" European Gas Pipeline Link (EUGAL) отримало дозвіл на будівництво в Саксонії.
Дивися повний текст Сухопутне відведення від \"Північного потоку 2\" отримало дозвіл на будівництво в Саксонії
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:47
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