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Сухопутне відведення від
"Північного потоку 2" отримало...

Сухопутне відведення від "Північного потоку 2" отримало...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:47

Сухопутне відведення від "Північного потоку 2" отримало...

Пропонуємо до обговорення:
Сухопутне відведення від "Північного потоку 2" European Gas Pipeline Link (EUGAL) отримало дозвіл на будівництво в Саксонії.

Дивися повний текст Сухопутне відведення від \"Північного потоку 2\" отримало дозвіл на будівництво в Саксонії.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 10:47

Артерия, вены и капилярчики, капилярчики....
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