Відповідне рішення суду від 30 серпня 2018 року оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.
Дивися повний текст \"Галичина\" визнана банкрутом і припиняє діяльність.
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 11:08
"Галичина" визнана банкрутом і припиняє діяльність
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Галичина\" визнана банкрутом і припиняє діяльність.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 11:18
Набрали на Галичину кредитів, авансів. Перевели активи на Галичина+. Оголосили Галичину банкрутом. На упаковці йогурту додасть + - ось і всі зміни будуть.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:49
Не дуже то і шкода, молочка в них все одно була одною з найгірших. Хоча банкрутство, якщо його можна так назвати, дійсно в традиційному стилі "Континіуму". Єремєєва вже немає, але справа його живе.
Востаннє редагувалось NetSerpent в П'ят 07 вер, 2018 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 13:21
Re:
Та це якась чергова схема ... Було ПрАТ - на яке набрали кредитів незабезпечених . Стало ТОВ - яке і випускає собі ту ж саму "Галичину" ...
Додано: П'ят 07 вер, 2018 14:49
Re:
В то же время в комментарии РБК-Украина пресс-служба ООО "Молочная компания "Галичина" сообщила, что производство продолжается в штатном режиме, и банкротом признана другая юридическая структура.
"Подчеркиваем, начиная с 2015 года и по настоящее время владельцем готовой молочной продукции, торговой марки "Галичина" и уникальных рецептур является ООО "Молочная компания "Галичина", которая продолжает и расширяет свою деятельность на рынке молочной продукции ", - сообщили в пресс- службе.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:25
А что у нас сейчас не говенное в молочке?
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:47
Чистейшее пальмовое масло.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:52
Так то уже стандартная схема: основные средства на одной компании, операционка на другой.
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