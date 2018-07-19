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"Галичина" визнана банкрутом
і припиняє діяльність

"Галичина" визнана банкрутом і припиняє діяльність
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 11:08

"Галичина" визнана банкрутом і припиняє діяльність

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення суду від 30 серпня 2018 року оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.

Дивися повний текст \"Галичина\" визнана банкрутом і припиняє діяльність.
R2
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..вот тебе и "йогурт карпаЦький - для дивочойи краси.." :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 11:18

Набрали на Галичину кредитів, авансів. Перевели активи на Галичина+. Оголосили Галичину банкрутом. На упаковці йогурту додасть + - ось і всі зміни будуть.
manko74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:49

Не дуже то і шкода, молочка в них все одно була одною з найгірших. Хоча банкрутство, якщо його можна так назвати, дійсно в традиційному стилі "Континіуму". Єремєєва вже немає, але справа його живе. https://antikor.com.ua/articles/47972-i ... zbiratelej
Востаннє редагувалось NetSerpent в П'ят 07 вер, 2018 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 13:17

Это производители самого говенного сока и молочных продуктов чоле?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 13:21

Re:

Та це якась чергова схема ... Було ПрАТ - на яке набрали кредитів незабезпечених . Стало ТОВ - яке і випускає собі ту ж саму "Галичину" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 14:49

Re:

В то же время в комментарии РБК-Украина пресс-служба ООО "Молочная компания "Галичина" сообщила, что производство продолжается в штатном режиме, и банкротом признана другая юридическая структура.
"Подчеркиваем, начиная с 2015 года и по настоящее время владельцем готовой молочной продукции, торговой марки "Галичина" и уникальных рецептур является ООО "Молочная компания "Галичина", которая продолжает и расширяет свою деятельность на рынке молочной продукции ", - сообщили в пресс- службе.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:25

  NetSerpent написав:Не дуже то і шкода, молочка в них все одно була одною з найгірших. Хоча банкрутство, якщо його можна так назвати, дійсно в традиційному стилі "Континіуму". Єремєєва вже немає, але справа його живе. https://antikor.com.ua/articles/47972-i ... zbiratelej

А что у нас сейчас не говенное в молочке?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:47

  ruvex написав:
  NetSerpent написав:Не дуже то і шкода, молочка в них все одно була одною з найгірших. Хоча банкрутство, якщо його можна так назвати, дійсно в традиційному стилі "Континіуму". Єремєєва вже немає, але справа його живе. https://antikor.com.ua/articles/47972-i ... zbiratelej

А что у нас сейчас не говенное в молочке?


Чистейшее пальмовое масло. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:52

  Pegasmaster написав:В то же время в комментарии РБК-Украина пресс-служба ООО "Молочная компания "Галичина" сообщила, что производство продолжается в штатном режиме, и банкротом признана другая юридическая структура.
"Подчеркиваем, начиная с 2015 года и по настоящее время владельцем готовой молочной продукции, торговой марки "Галичина" и уникальных рецептур является ООО "Молочная компания "Галичина", которая продолжает и расширяет свою деятельность на рынке молочной продукции ", - сообщили в пресс- службе.

Так то уже стандартная схема: основные средства на одной компании, операционка на другой.
Gastarbaiter
 
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