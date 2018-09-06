За сім місяців цього року викрили майже 9 тисяч підприємців, які вели тіньову діяльність.
Дивися повний текст В Україні боротимуться зі схемами, коли працівників змушують реєструватися як ФОП.
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 11:32
В Україні боротимуться зі схемами, коли працівників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні боротимуться зі схемами, коли працівників змушують реєструватися як ФОП.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:31
Добро пожаловать в ад программистов ФОПовцев...
Отдельный привет для программистов фирмы "Элис" из Львова)
Ну если вы понимаете о чем я))
Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:40
В чем заключается теневая деятельность предпринимателя ФОПа ? Виды деятельности должны соответствовать заявленным, а налоги уплаченными причем с оборота. НДС заплатит предприятие
Додано: П'ят 07 вер, 2018 14:00
Це приблизно як от ви б отримували субсидію на газ типу для власних потреб, приготування їжі та опалення, а самі б той газ гнали на хімзавод. ФОПи були створені щоб було легше вести власну невеличку справу, а не щоб великі компанії використовували їх для зменшення податків.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 14:41
chitatel,
Давайте будем честны сами перед собой - деятельность наемного сотрудника все-таки не совсем соответствует термину "предпринимательская деятельность", даже если она находится в той же сфере.
Но рецепт прост - снизить нагрузку на зарплаты до уровня единого налога, может даже немного приподняв сам единый налог, скажем до 10%, тогда схема уйдет сама по себе. Это чисто рациональный подход. Государству будет гораздо выгоднее получить 10% с 2000 у.е., чем получать 40% с минималки, как сейчас.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:14
Re: В Україні боротимуться зі схемами, коли працівників...
Залиште нас, будь ласка, у спокої. В то гляди, податкова база зменшиться через те, що зменшиться кількість як самих фопів, через виїзд з країни, так і через зменшення кількості проектів, бо фонд ЗП перестане бути конкурентоспроможним.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 21:51
надо задушить последних кто в жэто стране пытается хоть что-то делать?...
Додано: П'ят 07 вер, 2018 22:05
А чому не прибрати субсидії і ФОПи повністю?
Чому не спростити податкове законодавство?
Чому не зробити комунальні тарифи такими, щоб їх міг оплатити практично кожен?
Чому не прибрати льготи (на транспорт, на комунальні послуги), як поняття взагалі?
Чему не залишити тільки адресну грошову допомогу хто дійсно її потребує?
Чому не запроваджено страхову медицину?
Чому не запроваджено накопичувальну пенсію?
Чому не контролюємо доходи та видатки громадян?
...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 22:08
Сложно, проще пилить то что еще есть.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 07 вер, 2018 22:09
Не потрібно погроз. Гірше вже не буде. Гірше вже нікуди.
А влада не знищить ФОПів. Не переживайте. Вони тільки вміють язиками тріпатися.
Вони вибируть кілька показових, та не лояльних до президента компаній, та трохи попресують.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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