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В Україні можуть заморозити зарплати держслужбовців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:18
Пропонуємо до обговорення:
Мінфін таким чином планує збалансувати держбюджет-2019.
Дивися повний текст В Україні можуть заморозити зарплати держслужбовців
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:18
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