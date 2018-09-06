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В Україні можуть заморозити
зарплати держслужбовців

В Україні можуть заморозити зарплати держслужбовців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:18

В Україні можуть заморозити зарплати держслужбовців

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін таким чином планує збалансувати держбюджет-2019.

Дивися повний текст В Україні можуть заморозити зарплати держслужбовців.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:18

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